Iğdır'da kaçak göçmenler için Geçici Geri Gönderme Merkezi yapılacak

Iğdır'da kaçak göçmenlerin ülkelerine iadesi için 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi yapılması çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, göçmenlerin kontrolsüz şekilde Iğdır sınırları içinde dolaşmalarını ve seyahat etmelerini engellemek amacıyla geçici geri gönderme merkezinin kurulmasının planlandığı belirtildi.

Merkezin, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede 5 bin kişilik merkezin kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup Ağrı Doğubayazıt-Iğdır karayolu güzergahında bulunan Erhacı köyü bölgesinde göçmenler için Geçici Geri Gönderme Merkezi kurulma faaliyetine başlanmıştır."

Açıklamada, getirilecek göçmenlerin günlük ihtiyaçlarının merkez içinde karşılanacağı aktarılarak, "Göçmenlerin merkez içindeki iş ve işlemleri yürütülecek, ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar merkezde barınma, yeme içme, sağlık işlemleri yapılacak olup hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.