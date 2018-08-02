Iğdır'da Kent Ormanı'nın meraya dönüştürülmek istendiği iddiası

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da, 14 yıl önce 30 değişik türde toplam 250 bin ağaç dikilerek şehrin sahip olduğu tek ormanlık alanın meraya dönüştürülmek istendiği öne sürüldü. Kent Ormanı'nı 2017 yılında ihale ile 29 yıllığına kiralayan Serhat Sofuoğlu, "Eski vekillerden birinin ortaklık teklifini kabul etmediğim için şimdi bu projenin iptali ve ormanlık alanın sökülerek yeniden meraya dönüştürülmesi isteniyor" dedi.

Iğdır'a 18 kilometre uzaklıkta merkez Çalpala köyü sınırlarındaki 78 hektar mera alanı, 2005 yılında toprak erozyonunu önlemek için Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Eşek Meydanı olarak adlandırılan ve üzerinde bir tek ağaç dahi olmayan bu alanda, ağaçlandırma çalışması yapıldı, yöreye uygun 30 değişik türde 250 bin ağaç dikilerek şehrin ilk ve tek ormanlık alanı oluşturuldu. Kısa sürede büyüyen ağaçlar nedeniyle Kent Ormanı unvanını alan bölge, vatandaşlar tarafından mesire olarak kullanılmaya başlandı.

Tapuda orman alanı olarak kayıtlara geçen yer içen 2016 ve 2017 yıllarında Başbakanlık kararı ile kiraya verilmesi için çıkılan iki ihale, katılım olmadığı için iptal edildi. 2017 yılı sonunda yapılan ihaleye ise 2 kişi katıldı. Sofuoğlu İnşaat adına Serhat Sofuoğlu ihaleyi kazandı ve Kent Ormanını 29 yıllığına kiraladı.

Serhat Sofuoğlu, kiraladığı Kent Ormanı'nda, 'Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda' ve 'Ağrı Dağı Iğdır'da' sloganı ile proje hazırladı. Nuh'un Gemisi Restoran Kafe, gölet ve etrafında kamelyalar, macera parkı, hayvanat bahçesi, yöresel ürünler için satış yerleri, amfi tiyatro ve öğrencilere doğa, orman, çevre ve hayvan sevgisini aşılamak için Orman Okulu'nun yer aldığı projelerini hayata geçirmeye çalışan Sofuoğlu, örnek projesi ile kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Hedefi Iğdır'a özellikle başta İranlı olmak üzere turist çekmek olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, eski bir milletvekilinin ortaklık teklifini kabul etmediği için bu alandaki ağaçların sökülüp, yeniden mera olarak kullanılması için çalışıldığını iddia etti.

Buradaki ormanlık alan sayesinde Iğdır'ın Türkiye'nin ormanı olmayan tek il unvanından çıktığını söyleyen Sofuoğlu, 29 yıllığına kiraladığı 32 hektar araziye 12 milyon liralık bir yatırım yapmayı planladığını, ancak bunun da bazı kurumlar tarafından engellenmeye çalıştığını öne sürdü. Ormanın sulanması için 1200 metreden su çekildiğini ve binlerce kilovat elektrik kullanıldığını, bunun da devlete büyük bir maliyet getirdiğini hatırlatan Sofuoğlu şunları söyledi:

"Devlet burayı kiraya vererek hem masraf etmeyecek, hem de kira alacak. Buranın bana maliyeti aylık 14 bin lira. Burası kent ormanı olduğu için gelenlerden giriş ücreti alamıyoruz. Biz de hizmet ücreti almak için büyük bir bölümü Iğdır sınırlarında olan Ağrı Dağı nedeniyle, 'Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda' ve 'Ağrı Dağı Iğdır'da' adlı bir proje geliştirdik. Bir farkındalık yaratalım istedik. Hristiyan aleminde kutsal dağ olarak bilinen Ağrı Dağı'nı kullanmak istedik. Memleketimize güzel şeyler yapmak için elimizi taşın altına koyduk. 250 metrekare 3 katlı Nuh'un Gemisi görünümlü kır lokantası projesini sunduk. Orman Bakanlığı tarafından örnek gösterilmesine reğmen Tarım İl Müdürlüğü'nce burası bilinçli olarak geçirilmedi. Gerekçe olarak da burası eskiden meraydı, diyerek trajikomik bir gerekçe göstermiştir. Proje kapsamında gölet ve minyatür Ağrı Dağı ile 2 bin 500 kişilik amfi tiyatro yapacağız. İran'ın yasaklı sanatçılarını Amerika'dan buraya getirip konser verdirerek, İranlıları buraya çekeceğiz. Bizim bu düşünce ve projelerimiz Orman Bakanlığı tarafından örnek olarak gösterildi. Ama gel gör ki; eski vekillerden birinin ortaklık teklifini kabul etmediğim için şimdi bu projenin iptali ve ormanlık alanın sökülerek yeniden meraya dönüştürülmesi isteniyor. Yazık, günah. Burada binlerce ağaç var. Benden önce 2 kez ihale yapıldı ve kimse almadı. Ama projemiz duyulunca burası kıymete bindi. Ağaç dostu TEMA ile birlikte doğayı seven herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Şayet projelerimi hayata geçirebilirsem, burada en az 100 kişi de çalışacak. İl Mera Komisyonu buranın ormanlık alandan çıkarılıp, mera yapılması için karar almış. Bu kararı da Tapu'ya vasfı değiştirilmesi için gönderdi. Fakat Tapu, bunun bir Anayasal suç olduğun belirterek, orman alanları küçültülemez daraltılamaz cevabı verdi. Bunun üzerini konu beklemede."

Valilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın birleştirilmesi nedeniyle iki bakanlık arasında ihtilaf konusu olduğunu ve bunun araştırıldığını bildirdi.