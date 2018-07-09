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Iğdır'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:19 | Son Güncelleme

Iğdır'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzeldere köyünde yaşayan M.A'nın (55), arazide çalışırken vücuduna kene yapıştı.

Rahatsızlanan M.A. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle Erzurum'a sevk edilen M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır kene KKKA

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