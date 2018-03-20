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Iğdır'da Nevruz kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:57 | Son Güncelleme

Iğdır Türkiye-Azerbaycan Derneği Başkanı Taşkınsu: "Bugün burada binlerce insanı bir araya getirdik, bu da bize gösteriyor ki Nevruz birliğin, beraberliğin bayramıdır"

Iğdır'da, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişinin katılımıyla kutlama programı düzenlendi.

Melekli beldesinde düzenlenen etkinlikte, "alav alav" adı verilen ateş yakılarak dans edildi, ateşin üzerinden atlandı. Yöresel sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlenen katılımcılar, ateşin etrafında oyunlar oynayıp üzerlik yaktı. Türk kültüründe bulunan geleneklerin gerçekleştirildiği programda ayrıca AKUD Atlı Spor Kulübü tarafından atlı dans gösterisi yapıldı.

Iğdır Türkiye-Azerbaycan Derneği Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, yaptığı açıklamada, "Bugün burada binlerce insanı bir araya getirdik, bu da bize gösteriyor ki Nevruz birliğin, beraberliğin bayramıdır." dedi.

Taşkınsu, şunları söyledi:

"Bugün ülkemizin Türk dünyasına açılan kapısı olan Iğdır'da Nevruz kutlanıyor. Bugün Türk dünyasının bayramı olan Nevruz. İl dışından ve Iğdır'ın dört köşesinden gelen misafirlerimiz var. İran, Gürcistan ve Azerbaycan'dan gelen misafirlerimizle kutluyoruz. Bugün burada binlerce insanı bir araya getirdik, bu da bize gösteriyor ki Nevruz birliğin, beraberliğin bayramıdır."

Program, Kafkas halk dansları ekiplerinin gerçekleştirdiği gösterilerin ardından son buldu.

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