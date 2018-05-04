Iğdır'da pamuk toprakla buluştu

HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun "tarım başkenti" olan Iğdır'da, 30 yıl önce ekildikten sonra yıllarca ekimi durdurulan ve son yıllarda yeniden ekilen pamuk bu sezon da toprakla buluştu.

Sahip olduğu mikrolima iklimi, toprak yapısı ve rakımı dolayısıyla birçok meyve, sebze, bakliyat ve hububatın yetiştirildiği Iğdır'daki onbinlerce dönümlük arazide sezonun ilk pamuk ekimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar ekimi devam eden fakat zamanla durdurulan pamuk, iki yıl önce yeniden ekilip başarılı verim elde edilince bölgede tercih edilmeye başlandı.

Halk arasında "beyaz altın" olarak anılan ve üreticisine tatmin edici gelir getiren pamuğa yönelen çiftçiler, arazilerine pamuk ekerek Iğdır'ın pamuğunu dünya pazarına sunmayı hedefliyor.

Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl öncesine kadar hiç ekim olmazken geçen yıl yaklaşık 10 bin dekarlık alana ekilen pamuktan güzel verim elde edildiğini söyledi.

Yerel kaynaklardan oluşturulan projeyle üreticiye yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtıldığını belirten Yolcu, "Bu yıl 20 bin dekarın üzerinde bir ekim alanı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza ekim ve pamuk üretimi geliştirme konusunda elimizden geldiğince destek olup üretimi artırmayı planlıyoruz. Bu yıl 52 vatandaşımıza tohum dağıttık, bu vatandaşlarımız hemen hemen her köyde ekim gerçekleştirecek. Bunu gören diğer vatandaşlarımız da üretimin olduğunu görebildikten sonra ekim alanları çok daha fazla artacak." dedi.