Iğdır'da pamuk toprakla buluştu

HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun "tarım başkenti" olan Iğdır'da, 30 yıl önce ekildikten sonra yıllarca ekimi durdurulan ve son yıllarda yeniden ekilen pamuk bu sezon da toprakla buluştu.
Sahip olduğu mikrolima iklimi, toprak yapısı ve rakımı dolayısıyla birçok meyve, sebze, bakliyat ve hububatın yetiştirildiği Iğdır'daki onbinlerce dönümlük arazide sezonun ilk pamuk ekimi gerçekleştirildi.
Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar ekimi devam eden fakat zamanla durdurulan pamuk, iki yıl önce yeniden ekilip başarılı verim elde edilince bölgede tercih edilmeye başlandı.
Halk arasında "beyaz altın" olarak anılan ve üreticisine tatmin edici gelir getiren pamuğa yönelen çiftçiler, arazilerine pamuk ekerek Iğdır'ın pamuğunu dünya pazarına sunmayı hedefliyor.
Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl öncesine kadar hiç ekim olmazken geçen yıl yaklaşık 10 bin dekarlık alana ekilen pamuktan güzel verim elde edildiğini söyledi.
Yerel kaynaklardan oluşturulan projeyle üreticiye yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtıldığını belirten Yolcu, "Bu yıl 20 bin dekarın üzerinde bir ekim alanı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza ekim ve pamuk üretimi geliştirme konusunda elimizden geldiğince destek olup üretimi artırmayı planlıyoruz. Bu yıl 52 vatandaşımıza tohum dağıttık, bu vatandaşlarımız hemen hemen her köyde ekim gerçekleştirecek. Bunu gören diğer vatandaşlarımız da üretimin olduğunu görebildikten sonra ekim alanları çok daha fazla artacak." dedi.
- "Iğdır'ın pamuk kalitesi birinci sınıf"
Yolcu, Iğdır'ın pamuğunun Türkiye'nin en kaliteli pamukları arasında yer aldığını aktararak, şöyle devam etti:
"Batıdan gelip burada pamuk üretimi yapmaya çalışan, batıda da bu işi yapan firmalar var. Iğdır'ın pamuğunun kalitesi birinci sınıf, yani tercih edilen lif uzunluğundan, elastikliğinden tutun birçok kriter bakımından kaliteli olduğu için tercih ediliyor, piyasada da ona göre fiyatı oluşuyor. Iğdır 30 yıl önce olduğu gibi yine pamukla anılacak. Buna dayalı olarak sanayi tesisleri kurulacak ki yavaş yavaş kurulmaya başlandı. Artık Iğdır pamuk üretim alanı haline dönüşecek."
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının pamuk ekimine tatmin edici şekilde destek verdiğini anlatan Yolcu, "Bakanlığımızın da özellikle pamukta dışa bağımlılığı azaltmak adına destekleri var. Pamuk üretim alanlarında dekara 44 TL mazot ve gübre desteği var. Kilogram başına 80 kuruş hibe desteğimiz var. Ortalama dekara 500 kilogram alınan bir tarla için yaklaşık 400 TL bakanlığımızın dekar başına desteği var. Bu da üretimi artırma konusunda çok büyük bir teşvik edici etkendir." diye konuştu.
Çiftçilerden Arif Ayhan ise 260 dönümlük araziye pamuk ektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Pamuk, buğday, mısır ve arpadan daha verimli. Tarım müdürlüğü desteğiyle tohumları alıp bu işe girdik. İnşallah ilk denememizde verim iyi olur. Eğer verim iyi olursa gelecek yıl bin dönümden fazla tarlamızı pamuk ekeceğiz. Şimdi pamuğun ekimi, çapası, toplaması makineyle oluyor, bu yüzden geçmiş yıllara göre daha güzel verim alacağımızı umuyoruz."
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