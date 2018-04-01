Iğdır'da pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

Iğdır'da, Yeşilay tarafından geleneksel hale getirilen bisiklet turunun 8.'si yapıldı.

Yeşilay'ın organizesiyle 5 ülke ve 35 ilde aynı anda yapılan geleneksel bisiklet turu, Iğdır Kılıçlar Anıt Müzesi önünde başlayıp Haydar Aliyev Caddesi ve Atatürk caddeleri güzergahını takip ederek Iğdır Valilik binası önünde son buldu.

Yeşilay Iğdır Şubesi Temsilcisi Adem Çakmak, programla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın yıllardır sürdürdüğü "Sağlıklı yaşam için pedal çeviriyoruz" programı kapsamında 5 ülke ve 35 ille aynı anda Iğdır'da da faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Faaliyetle amaçlarının insanları bağımlılıktan kurtarmak olduğunu belirten Çakmak, "Böylesi etkinlikler yaparak insanların sağlığa ve spora yönelmelerini sağlamak için bugün buradayız. Bizim bu faaliyetimize Iğdır'da birçok dernek ve kulüp destek verdi. Öğrenci ve kulüplerden oluşan 200 kişilik bir katılım oldu. Bu vesileyle bizlere destek veren herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Program sonunda Kızılay Iğdır Şubesi tarafından Valilik önünde kurulan çadırda katılımcılara su ve kek ikram edildi.