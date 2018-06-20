Iğdır'da PKK/KCK operasyonu

Iğdır'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve köylerde PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon başlatıldı.
Özel harekat birliklerinin de desteğiyle sabah saatlerinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları oldukları şüphesiyle 15 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 kalaşnikof, 6 av tüfeği ve buna ait 295 av tüfeği fişeği, bir kurusıkı tabanca ve silaha ait 39 fişek, bir kurusıkıdan bozma tabanca, 7 tabanca fişeği, örgütsel dokümanlar ile PKK mensuplarına ait fotoğraflar ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gaziantep'te aile katliamı!
Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Avusturya'dan Türkiye'ye 'tek kelime' yok
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
IŞİD, ünlü modeli böyle kandırmaya çalışmış!
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum