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Iğdır'da rögara düşen köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Rögara düşen köpek bir vatandaşın yardım çağrısı üzerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı

Iğdır'da rögara düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Iğdır-Nahçıvan karayolu üzerinde bulunan rögara bir köpeğin düştüğünü gören Şahin İz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, uzun zamandır çukurda bulunduğu tahmin edilen köpeği ip bağlayarak bulunduğu yerden çıkarttı.

Kurtarma çalışmasını izleyen Şahin İz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin kurtulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sabah işe giderken çukurda hayvanı gördüm, itfaiyeyi aradım, sağ olsunlar hayvanı yerinden çıkardılar. Dün de buradan geçerken gördüm, canlı olduğunu düşünmedim, bugün geçince yine gördüm, gözlerinin açık, yaşadığını öğrenince yardım istedim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır köpek kurtarma

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