HABER

Iğdır'da şiddetli rüzgar ve fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı parçalarının düşmesi, direklerin devrilmesi ve ağaç dallarının çarpmasından 8 kişi yaralandı - Iğdır Belediye Başkanı Yikit: - "AFAD, belediyemiz ve diğer ekiplerin ortak çalışmasıyla gerek enkazların kaldırılması, gerek enkaz altlarının kontrol edilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Rüzgar devam etmezse birkaç saate kadar bütün enkazları kaldırmış olacağız"

Iğdır'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 8 kişi yaralandı.

Kent merkezi ve köylerde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, bazı ev, bina ve araç garajlarının çatılarının zarar görmesine, ağaçlar ile elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

Zaman zaman etkisini artıran fırtına dolayısıyla kent merkezindeki Hüseyin Yeşil Camisi, Iğdır Üniversitesi, Gençlik Merkezi ve çeşitli okullar ile binaların çatıları uçtu.

Hüseyin Yeşil Camisi'nin çatısının uçması sonucu bazı otomobiller enkaz altında kaldı. Bu otomobiller, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince enkaz altından çıkartıldı.

Kentte fırtına sebebiyle uçan çatıların parçaları ile devrilen direk ve ağaçların dallarının çarpması gibi nedenlerle 8 kişi yaralandı.

Genel sağlık durumu iyi olan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu olayların yaşandığı alanlarda inceleme yapan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, yaralanmalara yol açan olaylarda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Olaylarda büyük çapta hasar meydana geldiğini aktaran Yikit, "İnsanların şehir merkezinde çok fazla dolaşmamasını, özellikle enkaz olan yerlerden geçmemelerini anons ediyoruz. Rüzgar aniden çıkıp yine ciddi anlamda tehlike yaratabiliyor. AFAD, belediyemiz ve diğer ekiplerin ortak çalışmasıyla gerek enkazların kaldırılması, gerek enkaz altlarının kontrol edilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Rüzgar devam etmezse birkaç saate kadar bütün enkazları kaldırmış olacağız." dedi.

Iğdır-Ağrı, Iğdır-Kars ve Iğdır-Nahçıvan karayollarında da fırtınanın taşıdığı tozların görüş mesafesini düşürmesi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sınırda yakalanan Yunan askerlerden çıktı!Sınırda yakalanan Yunan askerlerden çıktı!
Ankara'da operasyon!Ankara'da operasyon!
Çiftlik Bank 'üssüne' baskın! 'Tosuncuk' onu da dolandırmışÇiftlik Bank 'üssüne' baskın! 'Tosuncuk' onu da dolandırmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal afet fırtına ığdır

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

Azmetti bambaşka biri oldu!

Azmetti bambaşka biri oldu!

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İlginizi Çekebilir

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Şehit babaya ağlatan veda

Şehit babaya ağlatan veda

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.