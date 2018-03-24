Iğdır'da şiddetli rüzgar ve fırtına

Iğdır'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 8 kişi yaralandı.

Kent merkezi ve köylerde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, bazı ev, bina ve araç garajlarının çatılarının zarar görmesine, ağaçlar ile elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

Zaman zaman etkisini artıran fırtına dolayısıyla kent merkezindeki Hüseyin Yeşil Camisi, Iğdır Üniversitesi, Gençlik Merkezi ve çeşitli okullar ile binaların çatıları uçtu.

Hüseyin Yeşil Camisi'nin çatısının uçması sonucu bazı otomobiller enkaz altında kaldı. Bu otomobiller, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince enkaz altından çıkartıldı.

Kentte fırtına sebebiyle uçan çatıların parçaları ile devrilen direk ve ağaçların dallarının çarpması gibi nedenlerle 8 kişi yaralandı.

Genel sağlık durumu iyi olan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu olayların yaşandığı alanlarda inceleme yapan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, yaralanmalara yol açan olaylarda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.