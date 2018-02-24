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Iğdır'da sokak hayvanları için beslenme istasyonları kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:51 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi Ünlü: - "Projeyle hem çocuklarımızın hayvan ve doğa sevgisiyle büyümesini sağlayacağız hem de bu dilsiz dostlarımızı aç susuz bırakmamış olacağız"

Iğdır'da, sokak hayvanları için kent merkezindeki 10 ayrı noktaya beslenme istasyonu kuruldu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, beraberindeki çeşitli kurumların yöneticileri ve öğrencilerle, "Sokak hayvanlarına beslenme istasyonu oluşturma" projesi kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğünce hazırlanan 10 beslenme yemliğini, kent merkezindeki parklara yerleştirdi.

Ünlü ve beraberindekiler daha sonra bu yemliklere sokak hayvanları için yem ve su bıraktı.

Projeye ilişkin burada gazetecilere açıklama yapan Ünlü, şehir merkezinde aç ve susuz dolaşan birçok sokak hayvanının ihtiyacını karşılamak adına park ile restoranların yakın noktalarına beslenme istasyonları kurmayı planladıkları ifade etti.

Ünlü, bu etkinliği de projeyi hayata geçirmek için yaptıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Projenin başlangıcında 10 beslenme istasyonunu Valilik ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü olarak hazırladık ve şehrin belli noktalarına koyduk. Projeyle hem çocuklarımızın hayvan ve doğa sevgisiyle büyümesini sağlayacağız hem de bu dilsiz dostlarımızı aç susuz bırakmamış olacağız."

Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu da projenin önemine işaret ederek, "Amacımız hem farkındalık yaratmak hem de yaşam alanını kısıtladığımız sokak hayvanlarının bizimle daha dostane şekilde yaşamasını sağlamak. İnsanlarımız, bu istasyonlara evlerindeki yemek artıklarının yanı sıra yem ve su bırakarak sokak hayvanlarının gereksinimlerini gidermiş olacak." diye konuştu.

Yemliklere yem bırakan çocuklardan Cansu Kaçkar da projeye katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Proje kapsamında il merkezinin yanı sıra ilçelerde de benzer istasyonların kurulacağı belirtildi.

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