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Iğdır'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı

Iğdır'da, tarihi esir kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 kişinin içinde bulunduğu otomobili Tuzluca ilçesindeki Kamışlı köyü yolunda durdurdu.

Otomobildeki aramada, bir kuru sıkı tabanca, tarihi nitelikte olan 9 sikke, 2'şer kaşık, yüzük, küpe ve taş, bir figür, 123 inci ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Malzemelerin tarihi değerlerinin belirlenmesi için Kars Müze Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır Jandarma Kaçakçılık operasyon tarihi eser

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