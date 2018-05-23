Iğdır'da tarihi eser operasyonu

Iğdır'da, tarihi esir kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 kişinin içinde bulunduğu otomobili Tuzluca ilçesindeki Kamışlı köyü yolunda durdurdu.

Otomobildeki aramada, bir kuru sıkı tabanca, tarihi nitelikte olan 9 sikke, 2'şer kaşık, yüzük, küpe ve taş, bir figür, 123 inci ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Malzemelerin tarihi değerlerinin belirlenmesi için Kars Müze Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı öğrenildi.

