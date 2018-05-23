Iğdır'da tarihi eser operasyonu

Iğdır'da, tarihi esir kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 kişinin içinde bulunduğu otomobili Tuzluca ilçesindeki Kamışlı köyü yolunda durdurdu.
Otomobildeki aramada, bir kuru sıkı tabanca, tarihi nitelikte olan 9 sikke, 2'şer kaşık, yüzük, küpe ve taş, bir figür, 123 inci ile çeşitli objeler ele geçirildi.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Malzemelerin tarihi değerlerinin belirlenmesi için Kars Müze Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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