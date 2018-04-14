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Iğdır'da tedavi edilen kerkenez doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Türkoğlu: "Yırtıcı bir tür olan bu kuş çok nadir göç eder, besin buldukları alanlarda yıl boyunca yaşamını sürdürebilir"

Iğdır'da bitkin halde bulunan kerkenez kuşu, tedavisi yapılıp halkalanarak doğaya salındı.

Kentin Hoşhaber beldesi kırsalında bitkin haldeki kerkenezi bulanlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne bağlı Av ve Yaban Hayatı Koruma ekipleri, kerkenezin tedavisini yaptı.

Tedavi sonrası götürüldüğü Tuzluca ilçesinin Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Gözlem İstasyonu'nda halkalanan kerkenez, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kerkenezin sıcak hava yüzünden bitkin düştüğünü ve köylülerce bulunduğunu söyledi.

Teslim aldıkları kuşu tedavi ettiklerini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Kuşun, kurumumuzda veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerinde kanatlarında herhangi bir sorun olmadığı görüldü. Ardından kuşu besleyip bir kaç gün gözlemledikten sonra tedavi sürecini sonlandırdık. Sağlığı gayet iyi olduğu için doğaya saldık."

Mete Türkoğlu, kerkenezin göç etmeyen kuş türlerinden olduğunu ifade ederek, "Bu kuşu Iğdır çevresinde yılın her döneminde görmemiz mümkün. Yırtıcı bir tür olan bu kuş çok nadir göç eder, besin buldukları alanlarda yıl boyunca yaşamını sürdürebilir. Mikroklima iklime sahip olan Iğdır, bir çok kuşa yaşam olanağı sunmaktadır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır orman ve su işleri bakanlığı yaban hayat

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