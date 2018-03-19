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Iğdır'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 8 zanlı yakalandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözatına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır KCK operasyon PKK

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