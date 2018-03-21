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Iğdır'da Vali Ünlü nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

IĞDIR'da Valilik tarafından düzenlenen nevruz etkinliklerine katılan Vali Enver Ünlü, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Iğdır'da Vali Ünlü nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da Valilik tarafından düzenlenen nevruz etkinliklerine katılan Vali Enver Ünlü, yakılan ateşin üzerinden atladı. Vali Ünlü, "Nevruzun, tüm dünya ile birlikte bölgemiz için, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce organize edilen nevruz kutlaması, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleşti. Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliklere binlerce kişi katıldı. Nevruz ateşinden atlayanlara eşlik eden Vali Enver Ünlü, nevruzun kardeşlik olduğunu vurgulayarak Iğdırlıların bayramını kutladı. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Ünlü şunları söyledi:
"İnsani duyguların yürekleri ısıttığı yeni bir ışık, yepyeni bir gün olan bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi nevruza ulaşmanın sevincini milletçe yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde olduğu gibi Iğdırımızda da, hiçbir ayrım gözetmeksizin ortak bir paydada buluştuğumuz nevruzu heyecanla karşılıyoruz. Bu kutlu bayramda bereket ve sevgi kenetlenmekte, dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir. Nevruz, birlik ve beraberliğin gür ateşini körüklemekte, fitne ve nifaka geçit vermemektedir. Umudum odur ki; bölgemizin bu ortak kültür unsurunun temelinde olduğu gibi yakın coğrafyamıza bahar gelsin, insanlığın karanlık yönleri, birlik ve beraberlik ruhuyla yakılan nevruz ateşine bırakılsın. Nevruzun, tüm dünyayla birlikte bölgemiz için, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum."
Vali ve beraberindekiler daha sonra yumurta tokuşturup, demirde örs dövdü. Oyunların oynandığı duaların edildiği nevruz, çoşku ile kutlandı.

FOTOĞRAFLI

Iğdır'da Vali Ünlü nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturduIğdır'da Vali Ünlü nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturduIğdır'da Vali Ünlü nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu

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