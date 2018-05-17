Iğdır'daki FETÖ/PDY davasında karar

Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 89 sanıktan eski 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ekrem Küçükberber'in de bulunduğu 5'i ağırlaştırılmış müebbet, eski İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Ulus'un da yer aldığı 16'sı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları ile Başbakanlık avukatı ve eski AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz da salonda hazır bulundu.

Tutuklu olarak yargılanan sanıklar ise bulundukları illerdeki cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar ile avukatları suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise tamamı askerlerden oluşan 89 sanıktan, eski 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ekrem Küçükberber'in de bulunduğu 5'ine "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Aynı suçtan yargılanarak, çeşitli nedenlerle cezasında indirime gidilen eski İl Jandarma Komutanı albay Mustafa Ulus'un da yer aldığı 16 sanık ise müebbet hapis cezası aldı.