IGMG'den Avrupalı Türklere seçimlere katılım çağrısı

IGMG’nin anavatanla sadece romantik, nostaljik bir ilişki tesis eden, kendisini anavatandan kopuş üzerinden tanımlayan bir teşkilat olmadığını ifade eden Ergün, "Almanya, Avustralya veya Kanada bizim için 'gurbet' değil. Biz kendimizi ülke sınırları ile tanımlamayacağız." diye konuştu.

Delege ve üyelerden, toplumun huzur ve refahı için hem toplumsal hem de siyasi hayatta aktif rol almalarını isteyen Ergün, "IGMG cemiyetleri bulundukları ülke ve şehirlerde aktif ve faaliyetlere iştirak eden aktörler olmalıdır. Bu bağlamda, önümüzdeki ay Türkiye'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yanı sıra Almanya'nın Bavyera’daki eyalet parlamentosu seçimlerine katılım çağrısında bulunuyoruz." dedi.

- Yükselen ırkçılık

Batılı ülkelerde özellikle son dönemde yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığına işaret eden Ergün, sağ popülizmin ve İslam düşmanlığının güçlenmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bir köşeye çekilerek toplumdan kopmama uyarısında bulunan Ergün, IGMG cemiyetlerinin gettolaşmasının söz konusu olamayacağının altını çizdi.

Ergün, "Bütün olumsuzluklara rağmen hala açık, çoğulcu ve çok dinli bir toplumdan yana olanların sayısı bir hayli fazla. Camilerimiz artık şehirlerin kenar mahallelerinden ziyade gitgide daha merkezi noktalarda yer alıyor. Her geçen gün daha fazla çok dilli imam yetiştiriyoruz, imamlarımız da köken ülkelerinde kendilerini nasıl hissediyorlarsa Almanya'da, Fransa'da, Avustralya'da veya Kanada'da aynı o şekilde hissediyorlar. Bunlar geleceğe ümit ve cesaretle bakmamıza sebep olan güzel gelişmelerdir." ifadelerini kullandı.

- "Kadın ve gençler daha etkin olmalı"

Ergün kadınların ve gençlerin cemiyetlerde ve toplumda daha fazla etkin olması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınların cemiyetlerimizin karar alma mekanizmalarına daha fazla müdahil olması gerekmektedir. IGMG’nin tarihi gelişiminde ve bugünlere gelmesinde kadınların çok büyük etkisi vardır." dedi.

Gençlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten Kemal Ergün, "Biz bütün prensiplerimizi Kur'an ve sünnetten hareketle şekillendiririz. Değerlerimize ve geleneklerimize bağlıyız. Ama aynı zamanda global ve açık bir teşkilatız. Gelenek bizim için donuk ve durağan bir yapı değil yaşayan ve canlı bir zemindir." diye konuştu.

