IGMG'den İsrail'e tepki

KÖLN (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde göstericilere yönelik müdahalesinin orantısız olduğunu belirterek, "Katliamı en sert biçimde kınıyor, olayın derhal eksiksiz bir biçimde soruşturularak aydınlatılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, İsrail yönetiminin baskı altına alınması çağrısında bulundu.
Ergün, şunları kaydetti:
"Katliamı en sert biçimde kınıyor, olayın derhal eksiksiz bir biçimde soruşturularak aydınlatılmasını talep ediyoruz. İsrail ordusunun sivillere yönelik bu tutumu orantısız ve ölçüsüzdür. Uluslararası toplumun bu katliamı kınaması ve İsrail hükümetine bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu açık şekilde deklare etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda Filistin halkı ile dayanışma gösterilmelidir. Bu dayanışmanın bir yolu da vuku bulan bu hadiseyle alakalı bağımsız ve şeffaf soruşturmaların gerçekleştirilmesidir. Bu olayın eksiksiz şekilde aydınlatılması gerekmektedir."
- İki devletli çözüm vurgusu
Ergün, yıllardır Filistinlilerin dış dünya ile irtibatlarının kesilmesine son verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Aynı şekilde Filistin'e ait bölgelerin hukuka aykırı biçimde işgali ve abluka altına alınması son bulmalıdır. Barış görüşmelerine yeniden başlanması kaçınılmazdır. İki devletli çözüm bölgenin uzun süreli huzuru için tek yoldur." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 30 Mart Cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 17 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.
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