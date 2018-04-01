IGMG'den İsrail'e tepki

KÖLN (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde göstericilere yönelik müdahalesinin orantısız olduğunu belirterek, "Katliamı en sert biçimde kınıyor, olayın derhal eksiksiz bir biçimde soruşturularak aydınlatılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, İsrail yönetiminin baskı altına alınması çağrısında bulundu.

Ergün, şunları kaydetti:

"Katliamı en sert biçimde kınıyor, olayın derhal eksiksiz bir biçimde soruşturularak aydınlatılmasını talep ediyoruz. İsrail ordusunun sivillere yönelik bu tutumu orantısız ve ölçüsüzdür. Uluslararası toplumun bu katliamı kınaması ve İsrail hükümetine bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu açık şekilde deklare etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda Filistin halkı ile dayanışma gösterilmelidir. Bu dayanışmanın bir yolu da vuku bulan bu hadiseyle alakalı bağımsız ve şeffaf soruşturmaların gerçekleştirilmesidir. Bu olayın eksiksiz şekilde aydınlatılması gerekmektedir."