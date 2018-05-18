HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İğne - aşı yaptırmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

İğne - aşı yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan ayı ile birlikte orucu bozan şeyler nelerdir soruları sorulmaya başlandı. Ramazan ayında oruc tutarken iğne olmak veya serum taktırmak zorunda kalanlar bu iğne yaptırmak orucu bozar mı sorusunun cevabını merak ediyorlar. Peki iğne yaptırmak orucu bozar mı? Serum takılması orucu bozar mı? İşte diyanetin bu sorulara cevabı...

İğne - aşı yaptırmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler...

Mübarek Ramazan ayı ile birlikte orucu bozan ve bozmayan durumlar merak ediliyor. Senede bir kez, bir ay içerisinde tutulan oruç ibadetinin sıhhati için orucu bozan şeyler nelerdir bilmek gerekiyor. Bunlara örnek olarak Ramazan ayı içerisinde gerekli bir durumda iğne olmak, aşı yaptırmak ve serum takılması gerekirse bu durumda oruç bozulur mu? Diyanet bu konuda ne şekilde fetva veriyor. Peki iğne ve aşı yaptırmak veya serum takılması ile oruç bozulur mu? İşte orucu bozan, kefaret gerektiren ve gerektirmeyen durumlar...

İĞNE YAPTIRMAK VEYA SERUM TAKTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

İğne yaptırmak veya serum taktırmak orucu bozar mı sorusuna Diyanet'in hazırladığı Oruç İlmihali'nde aynen şöyle cevap veriliyor; "İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artrmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yaplmaktadr. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar.

Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir."

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru ve anlamı, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.

Hem kaza, hem de kefareti gerektiren haller:

1- Gıda sayılabilecek şeyleri yemek, içmek, sigara, afyon gibi keyif veren maddeleri kullanmak, ağza giren yağmuru kasten yutmak, kar ve dolu gibi maddeleri bilerek yemek.
2- Cinsi münasebette bulunmak.

Sadece kaza etmeyi gerektiren haller:

1- Çiğ pirinç, hamur, un ve bir defada çok miktarda tuz yemek (az tuz yenirse kefaret gerekir).
2- Pamuk, kagit yemek, çakil, tas, toprak gibi maddeleri yutmak,
3- Makata veya mesaneye ilaç vermek, genize gidecek şekilde buruna ilaç damlatmak, kulağa yağ damlatmak
4- Ağıza alınan suyu veya ağıza giren yağmur, kar gibi maddeleri hata ile yutmak,
5- Unutarak bir şey yedikten sonra, orucunun bozulduğunu zannederek yeyip içmek,
6- İmsak vaktinin gelmediğini veya iftar zamanının geldiğini zannederek, yanılıp bir şey yemek,
7- Eşine dokunma, öpme suretiyle inzal olmak (boşalmak),
8- Kendi arzusu ile dışarıdaki sigara dumanını içine çekmek,
9- Kendi arzusu ile ağız dolusu kusmak,
10- Dişler arasında kalan nohut büyüklüğündeki kırıntıyı yutmak (daha küçük olan kırıntı orucu bozmaz),
11- Deri altına, kasa veya damara yapılan her türlü ilaç ve aşılar,
12- Sakız çiğneyip suyunu yutmak,
13- Ramazan orucu dışında kalan diğer oruçları kasten bozmak.

ORUCU BOZULAN KİŞİ NE YAPMALIDIR?

Orucu bozan durumlar ile ilgili ayetler

Allah Teâlâ, orucu bozan şeylerin esaslarını şu âyet-i kerîmede toplamıştır:
"Artık (Ramazan gecelerinde) onlarla (eşlerinizler) birleşin (cinsel ilişkiye girin) ve Allah'ın sizin için takdir ettiğini (evlat) isteyin.Sabahın aydınlığı, gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin ve için. Sonra da (güneşin batışı ile gecenin başlangıcı olan) akşama kadar orucu tamamlayın." ( Bakara Sûresi: 187 )

Allah Teâlâ bu âyet-i kerîmede orucu bozan şeylerin esaslarını zikretmiştir. Bunlar: Yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, orucu bozan diğer şeyleri sünnetinde açıklamıştır.

Orucu bozan şeyler 7 tanedir.

  1. Cinsel ilişkiye girmek.
  2. İstimnâ (masturbasyon/elle boşalmak).
  3. Yemek ve içmek.
  4. Yeme ve içme hükmünde olan şeyleri kullanmak.
  5. Hacamât gibi vücuttan kan aldırmak.
  6. Kasten kusmak.
  7. Kadından âdet veya loğusa kanının gelmesi.
    PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
İzmir'de 19 Mayıs coşkusuİzmir'de 19 Mayıs coşkusu
Duvarı delip yavru kediyi kurtardılarDuvarı delip yavru kediyi kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan 2018 Orucu bozan şeyler orucu bozmayan durumlar iğne olmak orucu bozar mı serum takılması orucu bozar mı

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

İstanbul'da uçuş yasağı

İstanbul'da uçuş yasağı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da toplandı! Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da toplandı! Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

Ramazan'da en güzel Cuma mesajları (2018)

Ramazan'da en güzel Cuma mesajları (2018)

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.