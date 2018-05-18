İğne - aşı yaptırmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler...

Mübarek Ramazan ayı ile birlikte orucu bozan ve bozmayan durumlar merak ediliyor. Senede bir kez, bir ay içerisinde tutulan oruç ibadetinin sıhhati için orucu bozan şeyler nelerdir bilmek gerekiyor. Bunlara örnek olarak Ramazan ayı içerisinde gerekli bir durumda iğne olmak, aşı yaptırmak ve serum takılması gerekirse bu durumda oruç bozulur mu? Diyanet bu konuda ne şekilde fetva veriyor. Peki iğne ve aşı yaptırmak veya serum takılması ile oruç bozulur mu? İşte orucu bozan, kefaret gerektiren ve gerektirmeyen durumlar...

İĞNE YAPTIRMAK VEYA SERUM TAKTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

İğne yaptırmak veya serum taktırmak orucu bozar mı sorusuna Diyanet'in hazırladığı Oruç İlmihali'nde aynen şöyle cevap veriliyor; "İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artrmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yaplmaktadr. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar.

Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir."