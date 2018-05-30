"İğne oyalı şeftali ağacı" Guinness rekorlar kitabında

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 20 kadın tarafından iğne oyası olarak hazırlanan ''Şeftali ağacı heykeli'', dünyanın en büyük iğne oyası heykeli olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.

Yaklaşık 2 metre boyunda, 1 buçuk metre eninde, üç boyutlu olarak tasarlanan ve yaklaşık 3 ay önce müracaatı yapılan iğne oyası heykel, Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Gönen Yıldız Meydanı'nda düzenlenen törenle tescillendi. Kural, el emeğiyle yapılan bu güzel çalışmadan dolayı kadınları kutladı.

Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar da "Gönen" denilince insanların aklına ilk olarak iğne oyası geldiğini söyledi.

Yakar, emeği geçen herkese teşekkür ederek ''Bu iş ilçemiz kadınları tarafından sanat ruhuyla yapılmaktadır. Emekçi kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Onların bireysel başarıları ilçemiz adına gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Orhan Kural, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi'den oluşan heyet tarafından rekor raporu imzalanarak tescillendi.

Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Kural'a iğne oyası çerçevesi hediye etti. Kural da 20 kadın girişimcinin katılım sertifikalarını Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Kalıpçıoğlu'na imzalayıp verdi.

