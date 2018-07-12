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İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 10:12 | Son Güncelleme

Dün patlak veren Adnan Oktar skandalını köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Adnan Hoca'nın kandırdığı, anne ve babalarından ayırdığı zengin oğlanlar ve "Bacılar" diyerek koynuna aldığı hatta reşit olmamış genç kızlar arasında, yakın arkadaşlarımın çocukları da vardı. Kandırılıp, guruba katılan bacılarla ilk yatmak hakkı Adnan Hoca'nındı. Mürit delikanlılara sıra sonra geliyordu." ifadelerini kullandı

Adnan Oktar ve ekibine yönelik operasyonda çarpıcı bilgiler ortaya çıkıyor. Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç bugünkü köşesinde, binlerce gencin geleceğini karartan Adnan Oktar hakkında yazdı.

Bu örgütün çoktan bitirilmesi gerektiğinin altını çizen Hıncal Uluç’un yazısının ilgili kısmı şöyle;

'BACILAR DİYE KOYNUNA ALIYORDU'

Savcılığın harekâtı başlatan iddianamesindeki suçların sadece birkaçına bakar mısınız?.
"Suç işleme amacıyla örgüt kurma.."
"Çocukların cinsel istismarı.."
"Reşit olmayanla cinsel ilişki.."
"Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık.."
"Suçtan kaynaklanan mal varlığı.."
"Resmi belgede sahtecilik.."
"Hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık..
"Rüşvet.."
"Eziyet.."

Daha neler neler.. Siyasi ve askeri casusluğa kadar..

Ben bu gazetede başladığım yıllarda, yani 90'larda başlamıştı, Hocacılık.. Anında öğrendim. Çünkü Adnan Hoca'nın kandırdığı, anne ve babalarından ayırdığı zengin oğlanlar ve "Bacılar" diyerek koynuna aldığı hatta reşit olmamış genç kızlar arasında, yakın arkadaşlarımın çocukları da vardı.

Kandırılıp, guruba katılan bacılarla ilk yatmak hakkı Adnan Hoca'nındı. Mürit delikanlılara sıra sonra geliyordu.

ANNE VE BABALARI SUÇLUYORLARDI

Beyinleri yıkanan çocuklar, onları geri almak isteyen anne ve babalarını en ağır şekilde suçluyorlardı. Ne aileler yıkılmış, parçalanmış ve dağılmıştı.
Yazmaya başladım. Bu defa bana, gazeteme ve gazetemin sahip ve yöneticilerine yönelik, tehdit, iftira ve şantaj kampanyası başladı. Siyasi Mektup adı altında, bizler için atılmadık iftira kalmadı.

Adnan Hoca'ya savaş açan her gazete ve gazeteci ayni akıbete uğradı. Rezil iftiralar elden ele dolaşıyordu. Öyle teşkilat kurmuştu utanmaz adam..
Tüm bunlar bilinir, kendi televizyonu Adnan Hoca ve cariyelerinin nasıl özenti bir hayat yaşadıklarını teşhir ederken bile kimse harekete geçmedi..
"1999'da basıldı da ne oldu" diye mi düşünüldü, bilemem..
Bildiğim..

Salı sabahı Yeni Cumhuriyet'e, çarşamba sabahı da Adnan Hoca'nın devlet içinde devlet gibi kurduğu, kendi kuralları ile yönettiği "Utanç Dükalığı"na baskın haberi ile uyandığım..
Dedim ya!.. İyi başladık!.

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
90 lardan beri biliyordun, iki kelime neden yazmadın o zaman? Hiç risk almadan pirim yapacaksın tabi!
adnan'ın haremini kanuni görseydi hasetinden çatır çatır çatlar, " tiz o melunun kellesini vurun " derdi.
adnan'ın haremini kanuni görseydi hasetinden çatır çatır çatlar, " tiz o melunun kellesini vurun " derdi.
@benleon28 adam yazmamış bir de bilip yapmayanlar bi çift laf et.sorumluluk sahibi yetkililerden mesela
AKBABABALAR HAREKETE GEÇMİŞ. ÜLEN DÜRZÜ ŞİMDİYE KADAR NİYE DEMEDİN YA BİLİYORDUNDA BOŞ TENEKE HINCAL.
Madem Adamın yediği haltları bu kadar detaylı biliyorsunuz. Adam içeri girince mi gazetecilik damarlarınız kabarıyor. Ya da başka sebepler mi var bilemiyorum
Ulan Hıncal Beyefendi,yıllardır niye yazmadın,g.t korkusu mu vardı ? Yoksa sana da kedi mi gönderiyordu ?
HINCAL ABİ KAÇAN KIZ ANLATIYOR KASIK FIDIĞI VARMIŞ HAİNİN İLİŞKİYE GİREMİYORMUŞ ERKEKLİYİ YOKMUŞ NAMUSSUZUN BAŞKA TÜRLÜ YOLLARI DENİYORMUŞ BAŞKA TÜRLÜ SAPIKLIK YAPIP O YANINDAKİ HİÇ LERLE YAPMIŞ OLABİLİR ADAM HOCAYIM DİYOR AĞZINDAN ALLAH BİSMİLLAH MAŞALLAH EKSİK OLMUYOR EVİNDENDE CEPHANE ÇIKIYOR YÜZLERCE 1 TANE OLURDA EVDE DE YÜZLERCE SİLAH MERMİ NEYİN NESİ SAHTEKAR HOCA
Be rezil,kepaze medya ve yazar bozuntuları,bukadar bilgi salgınıydınız bu zamana kadar bu rezilliğe,bu dersliğe,bu dini istismara neden göz yumdunuz.. Her gazetede bir köse yazarı biseyler yazmış siz hepiniz bu rezilliğe ortak olan korkak,yandaş rezil insan musvettelerisiniz
zaten bunlar bilinen şeyler... anlamadığım,,bu adamın ne olduğu zaten beliydi,,neden şimdiye kadar göz yumuldada hemen yemin sonrası operasyon yapıldı,,,sakın bu tayyibin güç gösterisi olmasın.. sayın rte biliyoruz sen çok güçlü ve kadirsin ve damad a öyle...rica etsek bu borsanı düşüşünü ve doların yükselişini durdursak..
Yaa bu millet gerçekten geri zekalı..bir şey mi yapılacak zannediyorsunuz. işlem bitince hepsi serbest..Bunlar 20 yıldır var zaten...hepimizde biliyoruz.. biz buyuttuk içimizde ..derdiniz ne.. enflasyonu ört pas etmek için gündem yaratmaksa.. başarılısınız...
Bunca yıldır bunun böyle olduğu bilinmiyormuydu? 90'lı yıllarda da bunun ne olduğu belliydi, niye sustunuz? Siz korkunuzdan sustunuz, sen ve senin gibiler sustukça savcılar polisler ses çıkarmadıkça güçlendi. Senin yakın arkadaşlarının reşit olmayan kızlarını da alıkoyduğunu şimdimi yazıyorsun/yazıyorsunuz? Yazıklar olsun,
bu Hıncal jone Fosteri ölümünden sonra kadına demedigini bırakmadı., içki içen, kocasını aldatan gibi yazılar yazdı.foster ölmeden önce hain fetoyu eleştirdiği için.bu Hıncal ne yaptı evinde ölü bulunan ,kuzenini kurtarmak için yazılar yazdı utanmadan,sıkılmadan.simdide ben biliyordum diyor.niye sustun şimdiye kadar Hıncal
yanlış anlaşılmasın savumak gibi algılanmasın. fakat yaklaşık bir yıl önce ögütten kaçan kız bu sabah verdiği röportaj da adnan oktar kasık fıtığı olduğu için kızlarla yatmaz demişti. hatta mynet in haberi demem o ki şimdi ağzı olan konuşuyor da hangisi doğru haber???
@ugur_2016_pmygd evet onun yerinde baska türlü sapikliklar yapiyormus, iyi oku sen.
helal olsun adnan oktara
Adnan Oktar tarikatının,sex ve şantaj tarikatı olduğunu herkes biliyor...hatta 99 da hapis cezası aldı bu yüzden..benim anlamadığım bu adam bunları yıllardır yaparken ve hatta masonluk belgesini canlı yayınla alırken müslüman geçinen bu adnan oktardan farkı olmayan ikiyüzlü dinciler,tatlısu müslümanları neden çıkıp iki kelime etmiyordu veya dokunmuyorlardı da şimdi bunca yıldan sonra neden ?? diye düşünmeden edemiyor insan.
@ali_1994_gamjn 15 temmuzdan önce fetöye dokunulsa ne olurdu- sadece fetö değil diğer cemaatler de birlik olur tepki koyardı. Hatta CHP 15 temmuz sonrası bile tepki koydu- zaman gazatesine destek oldu. şimdi sıra adnan oktar ve diğer gizli mason vakıf ve derneklerinde. bunun açık açık mason derneklerle mücade şeklinde bildirirsen Tüm Dünya masonlarının da tepkisini çekersin. o yüzden yavaş yavaş başka gerekçeler ve deliller ışığında bunların kökünü kazıyoruz. inlerine giriliyor. hangi in daha kolay yıkılır durumda ise bunu devlet biliyor ve sırası geleni yok ediyor.
adnan hocanın arkasında koskoca israil ve amerika var.zor yıkarsınız.
Bu güne kadar bu devlette şeref yoksunuyla birlikmiydi bu kadar cemaatini genişletti.devlet olmayınca her türlü pisliklere meydan kalır.
@simo_sus_1964 normal sadece kitap yazan bir adama devlet neden dokunsun ? durup duruken ? harun yahya ben çocukkende vardı- neden ozamanlarda hiç bir hükümet dokunmadı? ortada ciddi suç teşkil edecek durum yoktu ve ıspatı mümkün değildi. AKP sırası geleni - haddini aşanı zamanı geldikçe indiriyor. bu hoşuna gitmiyor mu? sırf burada iki yorum yazdın diye devlet gelip seni alıp hapse mi atsın tehlikel olduğunu varsayarak? o zamanda özgürlük diye ağlıyorsunuz. hiç bir şekilde yaranılmıyor size . ne biçim insanlarsınız. yapılanada karşısınız - yapılmayanada...
hıncal uluç bey adnan oktar yakalanmadan önce nerdeydiniz?
başkanlığın ilk icraatı içimize su serpti devam eder inşallah bu Ahlaksızlıklarla mücadele
Adama bak ya hıncal her şeyi biliryormuşda niye bugüne kadar hiç tepki göstermemiş. Ne hikmettir bu ülkede herkes her şeyi biliyor ama hiç kimse bir şey konuşmuyor. Adam yakalandı ya artık herkes her şeyi bilir ve konuşur eminim bundan. Adnan hoca denen bu yaratık yıllardan beri bu şekilde yaşayan asalak gibi beslenen biri. Adam da her ayak var. Din kisvesi altında her haltı yiyerek meşru gibi gösteren aptalın biri. Bu ve bunun gibi aptallara inanıpta gelenlerde normal değil zaten sorun bunlarda. neyse...........
Al sana milleti aylarca meşgul edecek yeni bir Ergenekon davası.
Bu tür olaylar ancak Bizim ülkemizde yaşanır. Batı Bizi Kıskanıyor.
Önce adnan sonra diğerleri mi beni de sıraya yazın. üçüncü beşinci fark etmez yeterki sırada olayım kenarda uslu uslu beklerim.
simdiye kadar konusmayan dangalaklar konusmaya basladi
Kimden ve Nasıl Şizofren raporu aldığı belli oluyor.
BÖYLE İNSNALARA DEVLET NASIL İZİN VERİYOR HERŞEYİ BİLİYORLAR YA YAZIK DEĞİLMİ O KIZLARIN KANDIRILMASI YADA AİLELERİNE
tüm olayları bilip susup oturanlar nerdeydi aklınız şimdiye kadar
SANKİ sırda yeni ortaya çıktı akp hükümeti herkez bildiği halde şimdiye kadar neden izin verildi adam kepazenin teki resmen fuhuş kara para herşey var .
@onur_mert_1985 her seyin zamani varmis demekki
hoppala
Lan ergenler adama kızmayın 99 da devlet aynı operasyonu yaptı hatta Reha Muhtar şeçkin piriler ile bir mankeni çıkarttı show anahabere rezil etti Adnan Oktar ı bütün gazateler yazdı çizdi zamanında , bu adam tekrar nasıl palazlandı nasıl internetten tv açtı kimler göz yumduysa onlara kızın
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