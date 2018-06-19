İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Olay Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. S.A.'nın polis memuru annesi A.B., kızının karnının büyüdüğünü fark edince doktora götürdü. Doktor kontrolünde kızının hamile olduğunu öğrenip, şok yaşayan anne, şikayetçi oldu. Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. Pedagog eşliğinde başına gelenleri anlatan S.A., ilk kez 11 yaşında istismara uğradığını söyledi.
Polis, S.A.'nın ifadesi doğrultusunda 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. S.A., kendisi ile birlikte olanları teşhis ederken, anne A.B. de gözaltına alınan 24 şüpheliden şikayetçi oldu. Aralarında polis memurunun da bulunduğu şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. 24 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
NEVŞEHİR'DE İĞRENÇ OLAY
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ailenin çocuklarına istismarda bulunduğu iddiasıyla Hüseyin A.'yı gözaltına aldı. Çocuk, ifadesinde Hüseyin A.' nın kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye gönderilen Hüseyin A., çıkarıldığı mahkemece çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
DHA
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