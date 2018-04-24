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İGÜ 23 Nisan’ı Torium’da çocuklarla kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Müzik Kulübü öğrencilerinin gönüllü desteği ile 30 yetim çocuk, Torium Alışveriş Merkezi’nde bulunan Atlantis Funny City Bowling Salonu’nda ağırlandı.

İGÜ 23 Nisan’ı Torium’da çocuklarla kutladı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Müzik Kulübü öğrencilerinin gönüllü desteği ile 30 yetim çocuk, Torium Alışveriş Merkezi’nde bulunan Atlantis Funny City Bowling Salonu’nda ağırlandı.

Çocukları birçok etkinlik ve gösteri ile eğlendirmeyi amaçlayan organizasyonda İGÜ Müzik Kulübü’nün gönüllü orkestrası ile renkli görüntülere sahne oldu.

Yapılan yarışmalarda birinci gelenlere madalyaların ve hediyelerin verildiği organizasyondan çocuklar mutlu ayrıldı. Çocuklara etkinliği her yıl gerçekleştirme sözü veren Atlantis Funny City yetkilileri, İGÜ'ye organizasyona verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

İGÜ 23 Nisan’ı Torium’da çocuklarla kutladıİGÜ 23 Nisan’ı Torium’da çocuklarla kutladıİGÜ 23 Nisan’ı Torium’da çocuklarla kutladı

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