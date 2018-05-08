İHA görüntüleri askerin avucuna inecek

İZMİR (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - TOLGA ALBAY - Baykar, yeni teknolojilerle son dönemde güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan insansız ve silahlı insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) etkinliğini daha da artıracak. Şirket, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na (EFES-2018) Bayraktar TB2 ile katılıyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatta 3 Bayraktar TB2 SİHA aracının görev icra ettiğini söyledi. SİHA'ların ilk kez bu tatbikatta fiili görev aldığını ve hedeflere atışlar gerçekleştirdiğini anlatan Bayraktar, önceki Efes tatbikatında ise İHA'ların görüntüleme anlamında roller üstlendiğini dile getirdi. SİHA'ların milli akıllı mühimmat MAM-L ile atışlar gerçekleştirdiği ifade eden Bayraktar, "Burada bir anlamda SİHA teknolojisinde geldiğimiz noktayı da gösteriyoruz. Böylesine önemli, 21 farklı ülkeden uluslararası katılımın olduğu bir tatbikatta SİHA kullanıyoruz ve fiili atış icra ediyoruz. Bu seviyeye gelmiş olmamız gerçekten önemli." diye konuştu.

- İHA görüntüleri sahaya ulaşacak Bayraktar TB2 SİHA'nın son olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda çok yoğun görev yaptığını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti: "Zorlu hava koşullarında, bulut, fırtına gibi şartlarda iniş-kalkış, yakın irtifalarda görev yapma gibi çok riskli durumlarda başarıyla görev yapan bu sistemi milli olarak geliştiriyor olmamız, onlarca mühendisimizin bizzat sahada değişen koşullara yönelik yazılım ve elektronik güncellemeleri yapması çok büyük bir avantaj. Bu, silahlı kuvvetlerimize çarpan etkisi oluşturdu. Halihazırda aynı anda 15'e kadar İHA ve SİHA'mız görev yapıyor. Önümüzdeki dönemlerde bu sayı çok daha fazla artacak. Bu anlamda bizim ağ tabanlı mimari teknolojilere çok önem vermemiz gerekiyor. Burada elde edilen verilerin, görüntülerin farklı merkezlerde paylaşılması önemli. Halihazırda Bayraktar TB2 çok farklı üs noktalarından kalkış ve iniş görevleri yapıyor, bunlar değişken olabiliyor. Bu anlamda hem görüntü aktarma sistemlerinin hem de bu verinin farklı unsurlarca elde edilmesine yönelik belli çalışmalarımız oldu. Bunlar arasında uçtan uça haberleşmeli, mobil ağlar üzerinden çalışan, optimize edilmiş bir görüntü aktarma sistemi var. Paydaş bir firmamızla geliştirdiğimiz bir sistem. Bu sistem tablet üzerinde çalışıyor, uçtan uca şifrelemeli. Yani hiçbir şekilde hatta müdahale edip veri alınamıyor. Güvenli bir sistem ve sahada artık sadece karargahlar ve harekat merkezlerinde görüntü izlenmesi değil, sahada zırhlı araçtaki askerimiz veya piyade unsurlarımız ellerindeki tabletler üzerinden güvenli şekilde, düşük hızlarda dahi olsa mobil ağlar üzerinden İHA görüntülerini izleyebilecekler. Bu çözüm şu anda geliştirildi ve çok kısa bir zaman içerisinde kullanıma girecek."

- Üç boyutlu sanal küre İHA'larla buluşuyor Bayraktar, PiriReis Bilişim tarafından geliştirilen ve silahlı kuvvetlerde kullanılan coğrafi analiz sistemine yönelik çalışmalara ilişkin de bilgiler verdi. Üç boyutlu sanal kürenin tüm yazılım bileşenleri ve en temel yapı taşlarıyla tamamen milli olarak geliştirildiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: "Muadili olan Google Earth'e göre çok daha hızlı, etkin ve silahlı kuvvetlerde halihazırda binlerce kullanıcısı olan bir sistem. Network ağ tabanlı, sunucu istemci mimarisiyle çalışan bir sistem. Bu sistemi İHA'lar üzerine entegre ettik. Bu sistemin İHA modülünü birlikte geliştirdik. Bu sistemle birlikte özellikle bizim şu anki merkezi komuta kontrol yerlerinde çoklu İHA sistemlerinin takibi, görev rotaları, hedeflerin takibi, arşivlenmesi, coğrafi bilgi sistemi (CAS) fonksiyonlarının tamamı icra edilebilir hale geldi. Bu da çok önemli bir başarı. Bu sistem geliştirdiğimiz tablet sistemiyle de çalışabiliyor. Bunlar tatbikatta sunduğumuz yenilikler."