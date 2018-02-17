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İHA'lar belirledi ATAK'lar yerle bir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 01:18 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı harekatı kapsamında İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) Suriye sınırında belirlediği hedefler, Atak helikopterleri tarafından vurulmaya devam ediyor.

İHA'lar belirledi ATAK'lar yerle bir etti

Hatay Kırıkhan’da bulunan Kale Tepe Köyü üzerinde İHA'lar akşam saatlerinde keşif yapmaya başladı.

Hedeflerin belirlenmesi üzerine Atak helikopterleri harekete geçti. PKK/YPG’li teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklar ateş altına alındı.

Roket ve uçaksavar mermileriyle ateş altına alınan hedefler imha edildi.

Atak Helikopterlerinin açtığı ateş, Suriye sınırında bulunan Hatay’ın köylerinden de görüldü.

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atak İHA terör operasyon

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ey uyuyan Türk milleti.Bakın haftalardır Afrin harekatını ortaya koyup saman altından su yürütmeye devam edenlere kanma.20 şubat günü ülkemizin en önemli kurumlarından 14 şeker fabrikası özelleştirme adı altında amerikan şirketine satılacak.şeker fabrikaları satılır satılmaz alan şirket bunlardan yarısını hemen kapatacak.Erzurum-Erzincan-Alpullu-Katamonu-Muş ve Bor şeker fabrikaları kapatılacak.Tıpkı tekeli alıp hemen fabrikaları kapattıkları gibi.O zaman tütün üretimi bitirildi şimdi de şeker pancarı bitirilmek isteniyor.şeker fabrikalarını satıp kapattırmak ihanettir bunu görün
@enteresan_adam sen rahat ol kimse bir şey satamaz. Bu topraklar kanla alındı kanla verilir.
@osmanturanx18 ya nerenle okuyorsun yazdığımı.20 şubatta ihale var diyorum.aç tv izle.adam topraktan bahsediyor kanla almış da vermezmiş.telekom satılmadı mı tekel satılmadı mı saymakla bitmez gece gece yorma beni
@enteresan_adam 2008den beridir şeker fabrikaları satılıyor şeker fabrikaları satılıyor diye diye bir bitmediniz hiçbirşeyin satıldığı yok herkes istediği marketten alabiliyor merak etme sol parti dönemindeki gibi kuyruğa girmezsin.
@enteresan_adam enteresan adamsın vesselam
@enteresan_adam tamam sende şekerli bişey yemezssin zaten sağlığa zararlı
admin daha ayrıntılı bilgi lazım saat kaçta ne zaman nereye harekat yapılacak sağlam ve doğru bilgi verki emekler boşa gitsin ..
biraz mantıklı ol. bir fabrikanın kapanması başka bir fabrikanın açılmasına engel değildir. Amerikan şirketi kapatmak için satıyorsa ahmaklık ediyordur. Öyle bir yazmışın ki sanki fabrika satılınca orada bir daha şeker pancarı bitmeyecek.
Afrine girmemismiydik? Hatayin koylerindrn görünüyorsa biz hala sinirda çatışıyoruz
@laves5 hala sınırda çatışılıyorsa senin gibi köylü görünüp terörist olan hainler sayesinde
ki söylediğin haber doğru mu değil mi o bile belli değil.
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