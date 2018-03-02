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İHA muhabirinin acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ömer Oğuz’un annesi vefat etti.Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul’da dün hayatını kaybeden İHA Yüksekova Muhabiri Ömer Oğuz’un annesi Hanife Oğuz’un cenazesi bugün uçakla Yüksekova’ya getirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ömer Oğuz’un annesi vefat etti.
Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul’da dün hayatını kaybeden İHA Yüksekova Muhabiri Ömer Oğuz’un annesi Hanife Oğuz’un cenazesi bugün uçakla Yüksekova’ya getirildi. Ailesi ve yakınları tarafından havaalanından alınan Oğuz’un cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morgunda dini vecibeleri yerine getirildikten sonra toprağa verilmek üzere Akalın Mezarlığı’na götürüldü. Oğuz’un cenazesi, Akalın Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verildi.
Oğuz’un cenaze törenine İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Hakkari merkez ve Yüksekova’da görev yapan gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri, ilçedeki ailelerin ileri gelenleri ile yüzlerce kişi katıldı.
Oğuz ailesi, taziyeleri ilçenin Esentepe Mahallesi’nde bulunan Akarsu Camii’nde kabul ediyor.

İHA muhabirinin acı günü

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İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü
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İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü
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İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü
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İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü
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İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü
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İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü
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