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İHA tespit etti, SİHA vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

Irak'ın Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı terörist grubuna SİHA ile yapılan müdahalede 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın Haftanin bölgesindeki PKK'lı terörist gruba Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan müdahalede 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Piyade Tugay Komutanlığı 48. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde Irak sınırının 5 kilometre içerisinde Haftanin bölgesindeki sözde Bektorya eğitim kampı mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir sığınakta 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

Topçu atışı ile desteklenen operasyon sonucunda bölgeye sevk edilen SİHA ile sığınak içinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
haftanin İHA SİHA şırnak

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