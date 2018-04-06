HABER

İHAK'tan "Gazze" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

"Sivil toplum kuruluşlarını, her görüşten tüm sivil örgütlenmeleri ve insan hakları kuruluşlarını Gazze’deki insan hakları ihlallerinin son bulması ve insani krizin sona ermesi için eylemlere ve yardıma çağırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Adalet Hareketi'nden (İHAK) yapılan açıklamada, "Sivil toplum kuruluşlarını, her görüşten tüm sivil örgütlenmeleri ve insan hakları kuruluşlarını Gazze’deki insan hakları ihlallerinin son bulması ve insani krizin sona ermesi için eylemlere ve yardıma çağırıyoruz." denildi.

İHAK'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in hukuksuzca devam eden hava, kara ve deniz ablukası ile işgali altında tuttuğu Gazze'nin, bir
yandan temel insani ihtiyaçların hiçbirine ulaşamayarak çok büyük bir insani kriz yaşadığı, diğer yandan periyodik şekilde bombardıman ve katliama maruz kaldığı belirtildi.

Ablukanın kalkması, ambargonun hafifletilmesi talebiyle nefes almak isteyen Filistin halkının, bir yandan da işgalden kurtulmaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak devasa bir insani kriz yaşamaktadır. Gazze, tüm dünyanın gözleri önünde en temel insan haklarından dahi mahrum bırakılarak yaşam
mücadelesi vermekte ve adeta insanlık vicdanını sorgulatmaktadır. Gazze’de yaşam mücadelesi veren ve seslerini dünyaya duyurarak çözüm bekleyen Filistin halkı hukuksuzca maruz kaldıkları bu mahpusluktan kurtulmak, özgürlüklerine kavuşmak ve işgale son vermek adına 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adıyla 6 haftalık sivil aktivitelerle dünyanın dikkatini uğradıkları zulme çekmeye çalışmaktadır. Ancak ne yazık ki bu sivil aktivitelerde, geçtiğimiz hafta sivil halkın üzerine İsrail askerlerince ateş açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sivil ve barışçıl gösterilere ölçüsüz ve orantısızca yapılan silahlı saldırılar sonucunda geçen hafta 20 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 500’den fazla kişinin de yaralandığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün de 'Kauçuk (Lastik) Cuması' ismi verilen sivil ve silahsız gösterilere karşı İsrail askerleri yine ateşli silahlarla saldırmıştır. Öğlen saatleri itibariyle gelen bilgi; 3 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı yönündedir. İHAK olarak, İsrail’i bu suçlarından dolayı kınıyor ve bu ihlallerden dolayı sorumluların yargılanmaları için gerekli girişimleri yapacağımızı ilan ediyoruz.

Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere tüm devlet liderlerini ve uluslararası mekanizmaları
İsrail’le tüm ilişkilerini derhal durdurmaya, İsrail’in işgal başta olmak üzere tüm ihlallere son vermesi
için gerekli girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz.
Öte yandan sivil toplum kuruluşlarını, her görüşten tüm sivil örgütlenmeleri ve insan hakları
kuruluşlarını Gazze’deki insan hakları ihlallerinin son bulması ve insani krizin sona ermesi için
eylemlere ve yardıma çağırıyoruz."

Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!
Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye şok tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze iHAK

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İlginizi Çekebilir

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

Aydın Doğan, Doğan Medya ve Hürriyet'e veda etti

Aydın Doğan, Doğan Medya ve Hürriyet'e veda etti

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.