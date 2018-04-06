İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Adalet Hareketi'nden (İHAK) yapılan açıklamada, "Sivil toplum kuruluşlarını, her görüşten tüm sivil örgütlenmeleri ve insan hakları kuruluşlarını Gazze’deki insan hakları ihlallerinin son bulması ve insani krizin sona ermesi için eylemlere ve yardıma çağırıyoruz." denildi.

İHAK'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in hukuksuzca devam eden hava, kara ve deniz ablukası ile işgali altında tuttuğu Gazze'nin, bir

yandan temel insani ihtiyaçların hiçbirine ulaşamayarak çok büyük bir insani kriz yaşadığı, diğer yandan periyodik şekilde bombardıman ve katliama maruz kaldığı belirtildi.

Ablukanın kalkması, ambargonun hafifletilmesi talebiyle nefes almak isteyen Filistin halkının, bir yandan da işgalden kurtulmaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak devasa bir insani kriz yaşamaktadır. Gazze, tüm dünyanın gözleri önünde en temel insan haklarından dahi mahrum bırakılarak yaşam

mücadelesi vermekte ve adeta insanlık vicdanını sorgulatmaktadır. Gazze’de yaşam mücadelesi veren ve seslerini dünyaya duyurarak çözüm bekleyen Filistin halkı hukuksuzca maruz kaldıkları bu mahpusluktan kurtulmak, özgürlüklerine kavuşmak ve işgale son vermek adına 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adıyla 6 haftalık sivil aktivitelerle dünyanın dikkatini uğradıkları zulme çekmeye çalışmaktadır. Ancak ne yazık ki bu sivil aktivitelerde, geçtiğimiz hafta sivil halkın üzerine İsrail askerlerince ateş açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.