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İHA'lara yerli anten yön verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Tasarımı, üretimi, test çalışmaları Türk mühendisleri tarafından yapılan, saniyede 10 megabit veri hızına sahip uydu haberleşme anteni, uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan tüm İHA'larda kullanılabilecek - Tasarımı tamamlanan saniyede 20 megabit veri iletim kabiliyetine sahip antenin üretim çalışması da yapılıyor. Bu geliştirme sayesinde daha büyük veri iletim ihtiyacı olan İHA'lar için yerli çözüm sağlanacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de üretilen ve uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan tüm insansız hava araçlarında (İHA) kullanılabilecek uydu haberleşme anteni yerli olarak geliştirildi.

CTech, insanlı ve insansız hava platformları için özgün, geniş bantta ve yüksek veri hızlarında görüntü-veri aktarmaya imkan sağlayan uydu haberleşme terminali ürünü ve çözümleri üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de geliştirilen İHA'lar başta olmak üzere, hem ulusal ve hem de uluslararası düzeydeki diğer askeri ve sivil hava araçlarında kullanılmak üzere hava uydu terminali geliştiren şirket, bunu ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilemişti.

Geçen sürede terminal bileşenlerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren CTech, İHA'lar için yerli geliştirdiği uydu haberleşme antenini ve modemini, ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda tanıttı.

Saniyede 10 megabit veri hızına sahip antenin tasarımı, üretimi, test çalışmaları Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Anten, Türkiye'de üretilen uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan tüm İHA’larda kullanılabilecek. Bu kapsamda ilgili İHA üreticileriyle de görüşmeler devam ediyor.

Geliştirilen anten, muadil ürünlerle karşılaştırıldığında yurt dışından ITAR (silahların dolaşımı konusunda uluslararası kurallar) kısıtları nedeniyle temin edilemeyecek antenlerin kategorisinde yer alıyor. Kullanılan tüm bileşenleri için ise hiçbir ITAR kısıtı bulunmuyor.

Saniyede 20 megabit veri iletim kabiliyetine sahip anten tasarımı da tamamlanırken üretim çalışması yürütülüyor. Bu geliştirme sayesinde daha büyük veri iletim ihtiyacı olan İHA’lar için yerli çözüm sağlanacak.

- ANKA-S'yi uçuracak

Türkiye'nin yurt dışından temin ettiği çeşitli ürünler için özgün çözümler oluşturan CTech, güvenli uydu haberleşme sistemleriyle dikkati çekiyor. Şirket, bu alanda dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu frekans atlamalı uydu haberleşme modemini geliştirme başarısını gösterdi.

Şirket, Türkiye'nin ana platform üreticilerine yerli alt sistemler üretme stratejisiyle hareket ediyor. Bu strateji, şirketin özgün ürün sayısını artırırken, savunma, havacılık ve haberleşme sanayilerindeki yerlileştirme hedefine de katkı sağlıyor.

Bugüne kadar ithal hava uydu terminallerini kullanan Türkiye, CTech tarafından geliştirilen hava uydu terminaliyle yerli olarak tasarlanan ve üretilen ilk ürününe kavuşmuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), yürüttüğü projelerin kritik bileşenlerinden haberleşme sistemlerinin yerlileştirilmesi amacıyla CTech'e ortak olmuştu. Şirket, ANKA-S'de kullanılabilecek uydu terminali üzerinde çalışıyor.

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CTech İHA insansız hava aracı uydu uydu haberleşme anteni

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