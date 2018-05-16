İHA'lara yerli anten yön verecek

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de üretilen ve uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan tüm insansız hava araçlarında (İHA) kullanılabilecek uydu haberleşme anteni yerli olarak geliştirildi.

CTech, insanlı ve insansız hava platformları için özgün, geniş bantta ve yüksek veri hızlarında görüntü-veri aktarmaya imkan sağlayan uydu haberleşme terminali ürünü ve çözümleri üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de geliştirilen İHA'lar başta olmak üzere, hem ulusal ve hem de uluslararası düzeydeki diğer askeri ve sivil hava araçlarında kullanılmak üzere hava uydu terminali geliştiren şirket, bunu ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilemişti.

Geçen sürede terminal bileşenlerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren CTech, İHA'lar için yerli geliştirdiği uydu haberleşme antenini ve modemini, ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda tanıttı.

Saniyede 10 megabit veri hızına sahip antenin tasarımı, üretimi, test çalışmaları Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Anten, Türkiye'de üretilen uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan tüm İHA’larda kullanılabilecek. Bu kapsamda ilgili İHA üreticileriyle de görüşmeler devam ediyor.