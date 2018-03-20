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İhaleye girecek gruplar arasında kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 16:42 | Son Güncelleme

İhaleye girecek gruplar arasında kavga: 3 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kullanım hakkı verilecek bir parkın ihalesine girecek 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Belediyesi'nde 8 Kasım Parkı'nın işletmesini almak için yapılacak ihaleye girecek iki grup arasında tartışma çıktı.

Belediye binası dışına taşan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada İ.T'nin silahından çıkan kurşunla M.Y. bacağından yaralandı.

G.Y. ile E.C. ise darp sorucu yara aldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili şüpheli İ.T. gözaltına alınırken, kavgaya karışan firari zanlılar aranıyor.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lüleburgaz silah yaralama

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