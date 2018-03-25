İhaleye girecek gruplar arasındaki kavga

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde, kullanım hakkı verilecek bir parkın ihalesine girmek isteyen iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kişinin silahla, 2 kişinin ise darp edilerek yaralandığı kavgaya karıştığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğünce adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak, şüpheli yakınları bina çevresinden uzaklaştırıldı.
Şüphelilerden Olcay Yılmaz, Adem Kahraman, Mehmet Yetiş ve İlkay Tarih, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun, 3'ü ise mahkemece serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
- Olay
Lüleburgaz Belediyesi'nde, 21 Mart Çarşamba günü, 8 Kasım Parkı'nın işletmesini almak için yapılacak ihaleye girecek iki grup arasında tartışma çıkmış, belediye binası dışına taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İlkay Tarih, silahla M.Y'yi bacağından yaralamış, G.Y. ile E.C. ise darp edilerek yaralanmıştı.
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması
Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
ABD'de on birlerce kişi sokağa döküldü
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum