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İhaleye girecek gruplar arasındaki kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:30 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kullanım hakkı verilecek bir parkın ihalesine girmek isteyen iki grup arasında çıkan ve bir kişinin silahla, iki kişinin ise darp edilerek yaralandığı kavgada gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde, kullanım hakkı verilecek bir parkın ihalesine girmek isteyen iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kişinin silahla, 2 kişinin ise darp edilerek yaralandığı kavgaya karıştığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğünce adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak, şüpheli yakınları bina çevresinden uzaklaştırıldı.

Şüphelilerden Olcay Yılmaz, Adem Kahraman, Mehmet Yetiş ve İlkay Tarih, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun, 3'ü ise mahkemece serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Olay

Lüleburgaz Belediyesi'nde, 21 Mart Çarşamba günü, 8 Kasım Parkı'nın işletmesini almak için yapılacak ihaleye girecek iki grup arasında tartışma çıkmış, belediye binası dışına taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İlkay Tarih, silahla M.Y'yi bacağından yaralamış, G.Y. ile E.C. ise darp edilerek yaralanmıştı.

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