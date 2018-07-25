HABER

İhanetin görüntüsü ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 07:19 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakın esnaflardan himmet toplayan şüphelilerin fotoğrafları ortaya çıktı. Finans sıkıntısı çeken örgüt üyelerinin konuşmaları tapelere yansırken, para alışverişi de görüntülendi.

İhanetin görüntüsü ortaya çıktı!

FETÖ’nün para kaynaklarından himmet, Eskişehir emniyeti tarafından görüntülendi. Fotoğraflarda, eczacı ve kuyumcu gibi kapı kapı dolaşan şüpheliler, himmet toplarken, not defterlerine de not alıyor. Ayrıca şüphelilerin telefon kayıtları da iddianameye girdi. Tapelere göre şüpheliler öncelikle gidecekleri adresleri tek tek belirleyip arıyor. Ertesi gün buluşan şahıslar, esnafı dolaşarak himmet paralarını topluyor.

Örgütün zor durumda olması nedeniyle bazı esnaftan birkaç aylık himmeti toptan istedikleri de tapelere yansıdı. İşte o görüşmeler:

Ahmet Çağlar: Ağabeylerden aylık bir şeyler alıyorsunuz ya. Bunlarla ilgili benimle gündüz muhakkak görüşmen lazım.

Fatih Gürbüz: Bu Erol abiden aldın mı sen şeyi? O bir 20 vardı ya rakam. Bir de Alaattin abiyi ara sen. Bu ay vereceklerle alakalı onlar. 20 bin vardı ya onla alakalı da Erkan abiyi ara. Çok sıkıştık şu an ne yaptınız abi diye bir sorun. Bu Nurullah abiyle Mesut abinin bu aykini biz aldık mı?

Ahmet Çağlar: Yoo daha bu aykine dokunmadık.

Fatih Gürbüz: Abi ekim ayını da baya bi sıkıntı varda, sizden ekimi de talep etsek iyi olmaz mı? Sıkıntı var da çözmemiz lazım. Bayram öncesi yurtdışını çözmemiz lazım.

2

YEMEN VE MOSKOVA KURYELERİ ESKİŞEHİR'DE

Tapelerde Fatih Gürbüz’ün Moskava’dan ve Yemen’den gelen bir kuryenin Eskişehir’de toplanan himmet paralarını götürmek için geldiğini belirtiyor. Bu sebeple Okan B.’yi arayarak diğer şahıslarla birlikte acilen toplantıya çağırdığı tapelere yansıdı:

Fatih Gürbüz: Abi saat 08.00’de Hamit abinin orda ekip olacak.

Okan B.: Tamam.

Fatih Gürbüz: Moskova şeyi geldi şimdi onun için borç arıyoz abi. (Akşam)

PARTNERHem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
Evren'deki yıldız sayısı, Dünya'daki kum tanesi sayısından fazla mı?Evren'deki yıldız sayısı, Dünya'daki kum tanesi sayısından fazla mı?
Şimşekler İstanbul'da geceyi aydınlattıŞimşekler İstanbul'da geceyi aydınlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Eskişehir Emniyet himmet

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bursa'da zaman gazetesi abonesi olmayan esnaf var mıydı acaba?
örgüt değil vatandaş zor durumda.belkide aileleri anası babası ceza evinde olan yada işten ihraç edilen parasız kalan insanlara toplanıyor bu paralar.ne yapsın bu insanlar ellerine silah alıp dağa mı çıksın.
Kene gibiler vay arkadaş
hala kim bile bile lades der ya allah aşkına nasıl bi kurgu bu ? karikatürü az okuyun beyninizde zedelenmeler olmuş :D :D
Gercek kesit e dondu iyice
Diğer Haberler
Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!

Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'da 25 Temmuz 'da havalar nasıl olacak)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'da 25 Temmuz 'da havalar nasıl olacak)

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'

Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.