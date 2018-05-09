İHH, Arakanlıları elektriğe kavuşturdu

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'teki Arakan kamplarında bambudan inşa ettiği 5 bin 795 evde güneş enerjisi panelleri kurdu.
İHH'dan yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi panelleri sayesinde kamplarda yaşayan Arakanlılar, hayatlarında ilk defa elektrik ve ışığa kavuştu.
1996'dan beri Arakan için çeşitli yardım faaliyetleri yürüten vakfın, geçen 24 Ağustos'tan bugüne Arakan için yaptığı çalışmalarından yaklaşık 835 bin kişi faydalandı. İHH, kriz boyunca Arakanlılara, gıda, su, hijyen, elbise, sağlık, barınma, eğitim, rehabilitasyon ve kış çalışmaları kapsamında yardımlar gerçekleştirdi.
- Arakanlılar ilk defa elektriğe kavuştu
Arakanlılar için bölgede inşa edilen 5 bin 795 bambu eve güneş enerjisi panelleri kuruldu. Tehcir edilmeden önce Myanmar'da da elektrikten yoksun bir hayat süren Arakanlılar, hem elektriğe hem de ışığa kavuşmuş oldu.
Dünyanın dört bir yanından gelerek bölgede faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlar tarafından böylesi bir projenin gerçekleştirilmemesi ise Türkiye farkını gözler önüne serdi.
Bölgede bulunan diğer kamplarda elektrik ve ışık bulunmazken, kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde kamplar aydınlığa kavuştu.
- BM tarafından örnek ev seçildi
İHH, hayırseverlerin destekleriyle 7 bin 205 bambu evi daha inşa ederek bu sayıyı 13 bine tamamlayacak. İHH, ayrıca evlerin olduğu bölgelerde yaya yolları, merdivenler, yeşillendirme ve çöp toplama çalışmaları da gerçekleştiriyor.
Vakfın bölgede inşa ettiği bambu evler, insani yardım çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarına, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından örnek gösterilmişti.
- Proje, 3 ayrı kampta uygulandı
Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde bulunan Jamtoly, Shafiullahkata ve Gundum kampında inşa edilen güneş enerjili barınakların özellikleri ise şöyle:
"Her evde, jütten yapılanmış zemin kaplayıcı, mutfak ve yaşam malzemeleri, 3 adet hasır, güneş enerjisi paneli ve baca sistemli ocak bulunuyor. Bambu ve branda kullanılarak, muson yağmurlarına dayanıklı olarak inşa edilen evler, bölgenin durumuna göre 16-19 metrekare arasında oluyor. Evler iki bölme ve mutfaktan meydana geliyor."
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