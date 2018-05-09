İHH, Arakanlıları elektriğe kavuşturdu

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'teki Arakan kamplarında bambudan inşa ettiği 5 bin 795 evde güneş enerjisi panelleri kurdu.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi panelleri sayesinde kamplarda yaşayan Arakanlılar, hayatlarında ilk defa elektrik ve ışığa kavuştu.

1996'dan beri Arakan için çeşitli yardım faaliyetleri yürüten vakfın, geçen 24 Ağustos'tan bugüne Arakan için yaptığı çalışmalarından yaklaşık 835 bin kişi faydalandı. İHH, kriz boyunca Arakanlılara, gıda, su, hijyen, elbise, sağlık, barınma, eğitim, rehabilitasyon ve kış çalışmaları kapsamında yardımlar gerçekleştirdi.

- Arakanlılar ilk defa elektriğe kavuştu

Arakanlılar için bölgede inşa edilen 5 bin 795 bambu eve güneş enerjisi panelleri kuruldu. Tehcir edilmeden önce Myanmar'da da elektrikten yoksun bir hayat süren Arakanlılar, hem elektriğe hem de ışığa kavuşmuş oldu.

Dünyanın dört bir yanından gelerek bölgede faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlar tarafından böylesi bir projenin gerçekleştirilmemesi ise Türkiye farkını gözler önüne serdi.