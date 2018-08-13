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İHH Başkanı Yıldırım: Kurban Bayramı'nda mazlumların yüzleri gülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, bu yıl da Kurban Bayramı'nda binlerce yetim ve savaş mağduru ailenin yüzlerinin güleceğini söyledi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, bu yıl da Kurban Bayramı'nda binlerce yetim ve savaş mağduru ailenin yüzlerinin güleceğini söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle hazırlıkları ve insani yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Suriye'yi ziyaret eden Yıldırım, savaş mağdurlarına bayramda kurban eti ulaştırmak için kurbanlık alımlarına başladıklarını açıkladı. Yıldırım, Türkiye'den ve farklı ülkelerden hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkları Suriye halkına ulaştıracaklarını belirterek, "Bu yıl 'Paylaştığın senindir' sloganıyla yola çıktığımız Kurban Bayramı'nda Suriye'nin İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında kesim yapacağız. Kesim yaptığımız bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere bayramın ilk gününden itibaren kurban eti ulaştıracağız. Bu nedenle bayramın da yaklaşmasıyla Suriye içerisinde ilk etapta bin hisse küçükbaş kurbanlık alımı yaptık. Suriye şartlı yapılan kurban bağışlarına ve ihtiyaç durumuna göre alımlarımız devam edecek. Vacip ve nafile kurbanlarını Suriye'ye göndermek isteyen hayırseverler bir hisse bedeli olan 750 TL karşılığında mazlumların yüzlerini güldürebilirler" dedi. Suriye'de saldırı altındaki halkın zor günler geçirdiğini ve gıda sorununun baş gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, "Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce ailenin evine et girecek. Bölgede yardımların ulaştığı ailelerin mutluluklarına şahit olacağız. Bayramda ve sonrasında da Suriye'ye çeşitli yardımlar göndermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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