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İHH, Burkina Faso'da "Malcolm X Lisesi" açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

Genç İHH'nın, Burkina Faso'da yaptırdığı okul 735 kız öğrenciye hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı bünyesindeki "Genç İHH", Burkina Faso'da ABD'li Müslüman lider Malcolm X'in isminin verildiği 735 kız öğrenciye hizmet verecek lise açtı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Burkina Faso’nun Titao şehrinde İHH’nın daha önce bölgede hizmete sunduğu Şifa Yetimhanesi’nin hemen yanına lise inşa edildi.

İnşaatı 1 yıl süren liseye ABD'li Müslüman lider Malcolm X'in adı verildi. Lisenin 7 sınıf, 1 bilgisayar odası, 1 kütüphane ve 1 idare odasının bulunduğu belirtildi. Yetim Dayanışma Günleri kapsamında bölgeye giden ekip tarafından hizmete açılan Malcolm X Lisesi’nde 120’si yetim olmak üzere toplamda 735 kız öğrencinin eğitim göreceği kaydedildi.

Sınıflara Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in küçük yaşta vefat eden kızı Ecrin Çelik'in, Mısır’daki direniş sırasında şehit olan Esma Biltaci’nin, Genç İHH gönüllüsü iken hayatını kaybeden Lütfiye Gül, Şeyma Karaca, Emine Rumeysa Zorbaz ve Rumeysa Nehir Kurt’un isimleri verildi.

Lisenin açılış programına Titao mülki erkanının yanı sıra İHH Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Genç İHH Üniversiteler Başkanı Sena Güngör de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso Ersin Çelik Genç ihh İHH İnsani Yardım Vakfı Malkom X

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