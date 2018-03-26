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İHH: Doğu Guta’dan 5 bin 300 kişi daha tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 20:35 | Son Güncelleme

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta’nın Zemelka, Arbin ve Ayn Terma beldelerinden 84 otobüs, 11 hasta nakil aracı ile 5 bin 300 kişinin İdlib’e götürüldüğünü söyledi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta’nın Zemelka, Arbin ve Ayn Terma beldelerinden 84 otobüs, 11 hasta nakil aracı ile 5 bin 300 kişinin İdlib’e götürüldüğünü söyledi.

Doğu Guta’dan 4'üncü tahliyenin gerçekleştiğini anlatan Selim Tosun, aralarında kadın ve çocukların ve hastaların da bulunduğu 5 bin 300 kişinin İHH ekipleri tarafından Hama ilindeki Madık Kalesi yakınlarında karşılandığını aktardı. Tosun, “Doğu Guta’dan gelen aileleri, Beşar Esed rejimine bağlı güçlerin bulunduğu yerin sıfır noktasından aldık. Gelen ailelere çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile acil yardım paketleri dağıttık. Aileler buradan sonra otobüslerle İdlib’in çeşitli bölgelerinde kurulan geçici konaklama merkezlerine götürüldüler” dedi. Tosun, Doğu Guta’dan gelen ailelerin yerleştirilmesi için İdlib kırsalında çadır kurulumuna başladıklarını da bildirdi.

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