İHH, Doğu Gutalı aileler için kamp kurdu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde kurulan 350 çadıra aileler yerleştirildi.
Şam’ın Doğu Guta bölgesinde, 5 yıldır kuşatma altında yaşamlarına devam eden ailelerin tahliyeleri devam ediyor. İHH tarafından da bölgeden tahliye edilen aileler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyünde 350 çadır kuruldu. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Guta’nın çeşitli bölgelerinden İdlib’e tahliyelerin devam ettiğini söyleyerek, “Tahliyeler nedeniyle bölgeye gelen ailelerin barınma ihtiyaçları da arttı. İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne 350 çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Mobil sağlık kliniğimiz, kuşatmadan çıkan ve uzun bir yolculuktan sonra İdlib’e ulaşan aileleri sağlık taramasından geçirdi. En kısa sürede kamp alanı içerisinde bir çadırda okul açacağız. Temiz içme suyu ihtiyacını da kamp alanı içerisinde kurduğumuz su deposu ile gidereceğiz. Bu alana 150 çadır daha kurarak toplamda 500 Doğu Gutalı ailenin barınacağı bir alan oluşturmuş olacağız'' dedi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum