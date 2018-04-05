HABER

İHH, Doğu Gutalı aileler için kamp kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde kurulan 350 çadıra aileler yerleştirildi.

İHH, Doğu Gutalı aileler için kamp kurdu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde kurulan 350 çadıra aileler yerleştirildi.
Şam’ın Doğu Guta bölgesinde, 5 yıldır kuşatma altında yaşamlarına devam eden ailelerin tahliyeleri devam ediyor. İHH tarafından da bölgeden tahliye edilen aileler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyünde 350 çadır kuruldu. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Guta’nın çeşitli bölgelerinden İdlib’e tahliyelerin devam ettiğini söyleyerek, “Tahliyeler nedeniyle bölgeye gelen ailelerin barınma ihtiyaçları da arttı. İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne 350 çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Mobil sağlık kliniğimiz, kuşatmadan çıkan ve uzun bir yolculuktan sonra İdlib’e ulaşan aileleri sağlık taramasından geçirdi. En kısa sürede kamp alanı içerisinde bir çadırda okul açacağız. Temiz içme suyu ihtiyacını da kamp alanı içerisinde kurduğumuz su deposu ile gidereceğiz. Bu alana 150 çadır daha kurarak toplamda 500 Doğu Gutalı ailenin barınacağı bir alan oluşturmuş olacağız'' dedi.

FOTOĞRAFLI

İHH, Doğu Gutalı aileler için kamp kurduİHH, Doğu Gutalı aileler için kamp kurduİHH, Doğu Gutalı aileler için kamp kurduİHH, Doğu Gutalı aileler için kamp kurdu

Ankara'da kritik gün!Ankara'da kritik gün!
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-GargamelSiyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
MHP Lideri Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi!MHP Lideri Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

İstanbul'da siyanür paniği!

İstanbul'da siyanür paniği!

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.