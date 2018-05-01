İHH, Doğu Guta'lı ailelerin yarasına merhem oluyor

CEM GENCO - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın ağır bombardımanlarında harabeye dönen Doğu Guta'dan tahliye edilerek İdlib kırsalına getirilen siviller, Türk yardım kuruluşlarının yardım ve destekleriyle hayata tutunmaya çalışıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’daki bölgelerden yakın zamanda İdlib kırsalına tahliye edilen ailelere insani yardım ulaştırıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta'daki sivillerin insanlık tarihin en kara günlerini yaşadığını söyledi.

Doğu Guta'da 5 yıldır çilenin bitmediğini belirten Tosun, ''Rejim ve Rus savaş uçakları kenti adeta yerle bir etti. Kullanılacak durumda bulunan hiçbir yer kalmadı. Hastaneler, okullar ve insanların başlarını soktukları evleri dahil her şey yıkılmış durumda.'' dedi.

- "Ailelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor"

Beşar Esed rejiminin uzun süre kuşatması altında tutulduktan sonra büyük bir bölümüne rejim güçlerinin girdiği Doğu Guta’nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn terma bölgelerinden sivillerin tahliyeleri İdlib’e gerçekleştiğini ifade eden Tosun, ''Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan tahliye edilen aileler için İHH tarafından, İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde 500 çadır kuruldu. Ailelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor.'' dedi.