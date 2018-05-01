İHH, Doğu Guta'lı ailelerin yarasına merhem oluyor

CEM GENCO - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın ağır bombardımanlarında harabeye dönen Doğu Guta'dan tahliye edilerek İdlib kırsalına getirilen siviller, Türk yardım kuruluşlarının yardım ve destekleriyle hayata tutunmaya çalışıyor.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’daki bölgelerden yakın zamanda İdlib kırsalına tahliye edilen ailelere insani yardım ulaştırıyor.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta'daki sivillerin insanlık tarihin en kara günlerini yaşadığını söyledi.
Doğu Guta'da 5 yıldır çilenin bitmediğini belirten Tosun, ''Rejim ve Rus savaş uçakları kenti adeta yerle bir etti. Kullanılacak durumda bulunan hiçbir yer kalmadı. Hastaneler, okullar ve insanların başlarını soktukları evleri dahil her şey yıkılmış durumda.'' dedi.
- "Ailelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor"
Beşar Esed rejiminin uzun süre kuşatması altında tutulduktan sonra büyük bir bölümüne rejim güçlerinin girdiği Doğu Guta’nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn terma bölgelerinden sivillerin tahliyeleri İdlib’e gerçekleştiğini ifade eden Tosun, ''Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan tahliye edilen aileler için İHH tarafından, İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde 500 çadır kuruldu. Ailelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor.'' dedi.
Doğu Gutalı ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak içinde kolları sıvadıklarını belirten Tosun, şöyle konuştu:
''İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne 500 adet çadır kurulumunu gerçekleştirdik. Ailelerin birçoğu çadırlara yerleşti. Çadırlarımızda mobil sağlık kliniği mevcut, kuşatma bölgesinde sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılamayan ailelere sağlık taraması yapıldığını. Reyhanlı'daki lojistik merkezinden de günde 10 bin ekmek gönderildiğini.''
Tahliye edilen Doğu Gutalı ailelerin çocukların eğitimleri için çadır okulu kuracaklarını kaydeden Tosun, ''Kuşatma altında yıllarca kalmış özellikler çocuklarla yakından ilgileniyoruz. Doğu Gutalı çocukların, yaşadıkları sıkıntılı dönemleri atlatmaları için psikolojik destek de vereceğiz. Kampta temiz su ihtiyacı giderilecek.'' dedi.
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