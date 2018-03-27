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İHH gönüllüleri, yetim çocukların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın gönüllü üyeleri, yetim çocuklarla birlikte sinema filmi izledi.Hayırsever vatandaşlardan toplanan yardımlar ile toplumun birçok kesimine maddi ve manevi destekte bulunan İHH, yetim çocukları da unutmadı.

İHH gönüllüleri, yetim çocukların yüzünü güldürdü

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın gönüllü üyeleri, yetim çocuklarla birlikte sinema filmi izledi.
Hayırsever vatandaşlardan toplanan yardımlar ile toplumun birçok kesimine maddi ve manevi destekte bulunan İHH, yetim çocukları da unutmadı. İHH Eskişehir temsilcileri, 18 yetim çocuk ile birlikte sinemaya giderek, onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

“Bir aile gibi olduk”
Düzenlenen etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan İHH Eskişehir Yetim Birimi Sorumlusu Zuhal Özcan, yetim çocukların yüzünü bir an dahi olsa güldürmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Çocuklar için planladıkları birçok etkinlik olduğunu dile getiren Özcan, “Yetim çocuklarımızla aramızda çok güzel bir bağ oluştu. Onları çok seviyoruz, onları da bizi seviyorlar. Bir aile gibi olduk. Çocuklarımızı mahalle muhtarlarından ve çevremizden yardımlar alarak buluyoruz. Gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra kendilerini kayıt altına alıyoruz. Eskişehir’de kayıtlı 215 çocuğumuz var. Bunlarla etkinliklerde bir araya geliyoruz. Eğleniyoruz, hem biz hem onlar mutlu oluyor. Bugün de 18 minik kardeşimizle sinemaya geldik. Etkinliklerimiz hız kesmeden sürecek” şeklinde konuştu.
Etkinlik sonrası İHH temsilcileri ve minikler, toplu bir şekilde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHH gönüllüleri, yetim çocukların yüzünü güldürdü

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