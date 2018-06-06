İHH Hollanda'dan Pakistan'a ramazan yardımı

MANSEHRA (AA) - Hollanda İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH Hollanda), Pakistan'da 900 gıda paketi ile 100 yetime oyuncak ve kıyafet dağıttı, 400 kişiye iftar verdi.
Pakistan'ın kuzeyindeki Mansehra şehrinde yapılan dağıtımda önceden belirlenen 400 ihtiyaç sahibine içinde yağ, un, pirinç ve nohut gibi ürünlerin bulunduğu 31 kiloluk gıda paketi verildi.
Ayrıca bölgedeki 100 yetime, İHH Hollanda tarafından toplanan oyuncak, kıyafet ve şeker paketleri dağıtıldı. İHH Hollanda, ramazan yardımları kapsamında kentte 400 kişilik iftar verdi.
İHH Hollanda temsilcisi Mustafa Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan genelinde 900 gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdiklerini bunun yanında Muzaffergar şehrinde 115 su kuyusu açılışı yapacaklarını söyledi.
Kuru ayrıca, adaklık 7 büyükbaş hayvanın dağıtımının da yapılacağını ifade etti.
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