İHH Kocaeli 6. Yetim Dayanışma Gecesi

KOCAELİ (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "15 Temmuz, sadece Türkiye'de birkaç şeye yönelik yapılan bir ihtilal girişimi değildir, Kudüs bir daha Müslümanların eline geçmesin, dünyayı bir daha Müslümanlar yönetmesin diye tek özgür kalan beldemize yapılan bir saldırıydı." dedi.

İzmit'teki Atatürk Spor Salonu'nda "Yetim bir şehir Kudüs" temasıyla düzenlenen 6. Yetim Dayanışma Gecesi'nde konuşan Yıldırım, İstanbul'dan kalkan Mavi Marmara gemisinin İsrail için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.

Katlettiği çocukların, Mescid-i Aksa'dan aldıkları her taşın, yıkılan evlerin ve hapse atılan çocukların intikamının alınacağını belirten Yıldırım, artık yer yüzünün her tarafında Filistin aşkıyla yanan insanların sayısının çoğaldığını kaydetti.

Yıldırım, Mescid-i Aksa'nın ümmetin izzeti ve namusu olduğunu vurgulayarak, Filistinli annelerin "Mescid-i Aksa'yı korumalarını" öğütleyerek 9-10 yaşındaki çocuklarını Kudüs sokaklarına gönderdiğini, Müslümanların üzerine düşen görevin küçük yaştaki çocukların omuzlarında olduğunu ifade etti.