HABER

İHH Sudan'da 30 su kuyusu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 21:17 | Son Güncelleme

İHH Sudan'da 30 su kuyusu açtı

HARTUM (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da 30 su kuyusu açtı.

Güney ve Orta Darfur eyaletlerinde açılan 30 kuyudan yaklaşık 20 bin Sudanlının yararlanacağı tahmin ediliyor.

İHH Sudan Temsilcisi Fethullah Kirenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan su kuyularıyla beraber Sudan genelindeki kuyu sayısının 400’e yaklaştığını belirtti.

Kirenci, "Yaptığımız çalışmalarla Türkiye ile Sudan arasındaki bağları güçlendiriyoruz. Açtığımız su kuyularından binlerce kardeşimiz istifade edecek. Türkiye’deki bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Darfur eyaletlerinde 60 su kuyusunun daha açılacağını vurgulayan Kirenci, kuyuların bölgedeki temiz su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadelerTürkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler
Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHH su kuyusu Sudan

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

World Cities Congress İstanbul’18 yarın başlıyor

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.