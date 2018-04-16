İHH Sudan'da 30 su kuyusu açtı

HARTUM (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da 30 su kuyusu açtı.
Güney ve Orta Darfur eyaletlerinde açılan 30 kuyudan yaklaşık 20 bin Sudanlının yararlanacağı tahmin ediliyor.
İHH Sudan Temsilcisi Fethullah Kirenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan su kuyularıyla beraber Sudan genelindeki kuyu sayısının 400’e yaklaştığını belirtti.
Kirenci, "Yaptığımız çalışmalarla Türkiye ile Sudan arasındaki bağları güçlendiriyoruz. Açtığımız su kuyularından binlerce kardeşimiz istifade edecek. Türkiye’deki bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
Darfur eyaletlerinde 60 su kuyusunun daha açılacağını vurgulayan Kirenci, kuyuların bölgedeki temiz su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.
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