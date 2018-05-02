İHH Suriye'de ekmek fırını açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada ilçesinde günde 35 bin ekmek üretilebilecek fırın açıldı.

Fırında üretilen ekmekler, Doğu Guta’dan İdlib’e tahliye edilen ailelere dağıtılacak.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ekmek fırınları bulunduğunu söyledi.

Ekmek ihtiyacı sürekli arttığı için fırınlarının sayısını da her geçen gün artırdıklarını bildiren Tosun, ''Son olarak Sarmada’da bir ekmek fırınını daha hizmete açtık. Bu fırında her gün 35 bin adet ekmek üretiliyor." dedi.

Tosun, yeni açılan fırında üretilen ekmeklerin Doğu Guta’dan İdlib’e tahliye edilen ailelere dağıtıldığını bildirdi.

