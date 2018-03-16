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İHH Suriye'deki iç savaşta yaptığı faaliyetleri raporlaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

Vakıf, 7'nci yılını dolduran iç savaş süresince yaptığı yardım faaliyetlerine yer verdiği bir rapor hazırladı - Rapordan: "IHH iç savaşın ilk gününden beri Suriye halkını yalnız bırakmadı. Bölgeye yaklaşık 15 bin TIR insani yardım malzemesi ulaştıran İHH, sınır boyunca 9 koordinasyon merkezinde 843 personel ve gönüllü çalışanla hizmet veriyor" - "Bir üniversite, 29 okul açıldı, 160 binden fazla öğrencinin eğitim ihtiyaçları karşılandı. Ayda 1,5 ton sargı bezi üretebilen 1 sargı bezi fabrikası kuruldu, 683 ambulans gönderildi"

İDLİB (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan iç savaşın 7'nci yılını doldurması dolayısıyla yardım faaliyetlerini anlattığı rapor hazırladı.

Suriye'ye yapılan insani yardımların yer aldığı raporda, siviller için 321 milyon doların üzerinde harcama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, "İHH iç savaşın ilk gününden beri Suriye halkını yalnız bırakmadı. Bölgeye yaklaşık 15 bin TIR insani yardım malzemesi ulaştıran İHH, sınır boyunca 9 koordinasyon merkezinde 843 personel ve gönüllü çalışanla hizmet veriyor." ifadeleri kullanıldı.

İç savaş boyunca Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 5 milyondan fazla sivilin de mülteci konumuna düştüğü hatırlatılan raporda, "Suriye'de halk ayaklanmaları, 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına rejim karşıtı slogan yazmasıyla başladı. Esed rejiminin şiddetle bastırmaya çalışmasıyla iç savaşa dönüştü. Yaklaşık 20 bini çocuk en az 450 bin insan hayatını kaybetti. 120 binden fazla insan hapsedilirken en az 12 bin insan da bu hapishanelerdeki işkencelerden dolayı hayatlarını kaybetti." değerlendirilmesi yapıldı.

Raporda, vakfın yaptığı çalışmalar hakkında ise şu bilgiler verildi:

"Bir üniversite, 29 okul açıldı, 160 binden fazla öğrencinin eğitim ihtiyaçları karşılandı. Ayda 1,5 ton sargı bezi üretebilen 1 sargı bezi fabrikası kuruldu, 683 ambulans gönderildi. 7 sağlık tesisi ve mobil hastane kuruldu. Mültecilere hizmet veren birçok hastaneye tıbbi cihazlar, hasta yatakları, medikal malzemeler ve jeneratör ulaştırıldı. Sakat kalanlar için 3 protez merkezi kuruldu. 36 su kuyusu, 16 su deposu açıldı.

Günde 750 bin ekmek üretme kapasitesine sahip fırınlar, 60 bin kişilik yemek hazırlayabilecek mutfaklar kuruldu. İçerisinde her biri 75 metrekarelik 100 ev, okul, camii, sağlık merkezi ve sosyal binalar yer alan 500 kişinin yaşadığı Rahmet Köyü inşa edildi. Eşini kaybeden kadınların geçimlerini sağlayabilmesi için 2 terzihane kuruldu."

Raporda ayrıca, yaklaşık 2 bin bombalama olayı sonrası yangın ve enkazda yaralı kurtarma operasyonu gerçekleştiren sivil savunma ve arama kurtarma ekibinin de oluşturulduğu kaydedilerek, meslek edindirme kurslarından 2 bin kişinin faydalandığı, 24 hayır çarşısı vesilesiyle de binlerce kişinin ihtiyaçlarını giderme olanağına kavuştuğu belirtildi.

Raporda, son 7 yılda koordinasyon merkezlerinde yurt içi ve dışından olmak üzere, aralarında devlet yetkilisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gönüllülerin yer aldığı 50 binden fazla misafir ağırlandığı aktarıldı.

İHH Suriye'deki iç savaşın 7. yılı dolayısıyla bir video da hazırladı.

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İHH Suriye yardım

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