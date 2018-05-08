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İHH'dan 5 bin Çadlı'ya temiz su

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Çad'ın Abeche bölgesinde 5 bin kişinin faydalanacağı özellikli (derin) su kuyusunu hizmete açtı.

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Çad'ın Abeche bölgesinde 5 bin kişinin faydalanacağı özellikli (derin) su kuyusunu hizmete açtı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf dünya üzerinde su sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın, her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor. 2000 yılından bu yana su kuyusu çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, 18 yılda Afrika, Asya ve Ortadoğu'da binlerce su kuyuları açarak milyonlarca insana umut oldu. İHH, toplamda 36 ülkede 6 bin 747 su kuyusunu mağdurların hizmetine sundu ve günlük olarak 3 milyon 373 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

İHH bu kapsamda son olarak eski Osmanlı bölgesi olarak da bilinen Çad'ın Abeche bölgesinde yaklaşık 5 bin kişinin faydalanacağı özellikli (derin) su kuyusunu hizmete açtı. İHH tarafından Çad'da açılan bin 332'nci su kuyusu olma özelliğini taşıyan kuyu, 120 metre derinliğinde sondaj, 8 metre yükseliğinde bir depo, güneş paneli ve yerleşim yerinde 4 ayrı noktaya inşa edilen kullanım çeşmelerinden oluşuyor.

İHH, hayırseverlerin destekleriyle Abeche'de özellikli 5 su kuyusu daha açmayı planlıyor.

Açılışa Abeche Valisi Khadidje Assamah ve bölge halkı katıldı.

- Özellikli su kuyusu nedir?

Özellikli su kuyuları, sadece su kuyusu açmanın ihtiyaçları karşılamadığı bölgelerde ve durumlarda inşa ediliyor. Bu kuyular çoğu zaman depo, tesisat, ara malzemeler, taşıyıcı motorlar ve benzeri ekipmanlarla bütünleşik olarak açılıyor. Kimi zaman bir yetimhanenin banyo, kimi zaman bir caminin şadırvan, kimi zaman tarım arazisinin sulama ihtiyacını veya farklı zorlukları gideren bu yapılar, bölgedeki ihtiyacı tek seferde ve tümden karşılamak için yapılıyor. Özellikli su kuyularının durumları ve maliyetleri her seferinde farklılık gösterse de en çok ihtiyaç duyulan projeler arasında yer alıyor.

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Çad İHH su kuyusu

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