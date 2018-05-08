İHH'dan 5 bin Çadlı'ya temiz su

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Çad'ın Abeche bölgesinde 5 bin kişinin faydalanacağı özellikli (derin) su kuyusunu hizmete açtı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf dünya üzerinde su sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın, her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor. 2000 yılından bu yana su kuyusu çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, 18 yılda Afrika, Asya ve Ortadoğu'da binlerce su kuyuları açarak milyonlarca insana umut oldu. İHH, toplamda 36 ülkede 6 bin 747 su kuyusunu mağdurların hizmetine sundu ve günlük olarak 3 milyon 373 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

İHH bu kapsamda son olarak eski Osmanlı bölgesi olarak da bilinen Çad'ın Abeche bölgesinde yaklaşık 5 bin kişinin faydalanacağı özellikli (derin) su kuyusunu hizmete açtı. İHH tarafından Çad'da açılan bin 332'nci su kuyusu olma özelliğini taşıyan kuyu, 120 metre derinliğinde sondaj, 8 metre yükseliğinde bir depo, güneş paneli ve yerleşim yerinde 4 ayrı noktaya inşa edilen kullanım çeşmelerinden oluşuyor.