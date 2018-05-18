İHH'dan Afganistan'da yetimlere iftar

KABİL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yetim çocuklar için iftar programı düzenledi.

İstanbul-Kabil Kardeşlik Yetimhanesinde düzenlenen iftar törenine İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Başkanı Reşat Başer, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, Hedef Vakfı Başkanı Hamid Yolda ve TMV'nin Afganistan'daki öğretmenleri katıldı.

İftardan sonra yetimlere konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Başkanı Başer, hangi ırk ve renkten olursa olsun yetim çocukları kendi evlatları gibi gördüklerini belirtti.

Afganistan'ın durumuna bakarak kimsenin asla karamsar olmaması gerektiğini ifade eden Başer, ülkenin geleceğinin aydınlık olduğunu söyledi.

Afganistan'ın geleceği için çocukların çok iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başer, ''Müslüman kardeşlerimizi zalimlerin elinden kurtarmak için çok çalışıp başarılı olmamız lazım.'' dedi.

TMV Afganistan Ülke Direktörü Uludağ da Türkiye'nin her zaman Afganistan halkının ve özellikle de yetim çocukların yanında olduğunu kaydetti.

Türk halkının ve devletinin her daim yetimlerin elinden tutarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirdiğini vurgulayan Uludağ, ''Eğer sizler başarılı olursanız biz de Maarif Vakfı olarak devraldığımız okullarda sizleri burslu olarak okutacağız, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız.'' diye konuştu.

