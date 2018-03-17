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İHH'dan Afrin'e 12 tır gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

İHH'dan Afrin'e 12 tır gıda yardımı

SİVAS (AA) - Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen gıda malzemelerini taşıyan 12 tır, Afrin'e gönderildi.

Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İHH'nın nerede bir mazlum varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sivil toplum kuruluşu olarak oraya gidip el uzattığını söyledi.

Vatandaşların yardımlarının şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktaran Gül, "Allah, bu yardım konvoyuna destek veren hayırseverlerin sayısını artırsın. Allah, bu konvoyların sayısını artırsın ama buradan yardım alanların sayısını azaltsın." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin de Suriye'ye yardım konusunda gerek İHH, gerek diğer sivil toplum örgütlerinin ve gerekse Sivaslı hayırseverlerin katkılarıyla çok güzel işler yapıldığını ifade etti. Dünyadaki sömürü düzeni nedeniyle özellikle İslam coğrafyasının sıkıntı içerisinde olduğunu vurgulayan Bilgin, "Türkiye olarak bu sıkıntıyı çözmek için gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışında mücadelemiz her yönüyle devam ediyor." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da hayırsever vatandaşların desteğiyle toplanan gıda yardımlarını taşıyan 12 tırı göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da yardımların ihtiyaç olduğu için Afrin'e yola çıkacağını dile getirdi. Afrin'de zor durumdaki insanların bu yardımlarla ayakta kaldığını aktaran Yıldırım, "Şu ana kadar sadece Suriye'ye 15 binden fazla tır yolcu etmişiz. Bu sadece İHH'nın organizasyonu. Ama bunun yanında Kızılayımızın, TİKA'mızın, Diyanet Vakfımızın, Deniz Feneri gibi derneklerimizin, bütün bu derneklerimizin ve yardım kuruluşlarımızın hepsi bizim zenginliğimizdir." diye konuştu.

Bugün gönderilen yardımlarda Hayat Ağacı Derneğinin katkılarını gördüklerini dile getiren Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından tırlar Afrin'e uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
HH Genel Başkanı Bülent Yıldırım Sivas

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