İHH'dan Afrin'e 12 tır gıda yardımı

SİVAS (AA) - Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen gıda malzemelerini taşıyan 12 tır, Afrin'e gönderildi.

Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İHH'nın nerede bir mazlum varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sivil toplum kuruluşu olarak oraya gidip el uzattığını söyledi.

Vatandaşların yardımlarının şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktaran Gül, "Allah, bu yardım konvoyuna destek veren hayırseverlerin sayısını artırsın. Allah, bu konvoyların sayısını artırsın ama buradan yardım alanların sayısını azaltsın." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin de Suriye'ye yardım konusunda gerek İHH, gerek diğer sivil toplum örgütlerinin ve gerekse Sivaslı hayırseverlerin katkılarıyla çok güzel işler yapıldığını ifade etti. Dünyadaki sömürü düzeni nedeniyle özellikle İslam coğrafyasının sıkıntı içerisinde olduğunu vurgulayan Bilgin, "Türkiye olarak bu sıkıntıyı çözmek için gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışında mücadelemiz her yönüyle devam ediyor." diye konuştu.