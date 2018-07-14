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İHH'dan bin yetime eğitim bursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

Genç İHH'nın "Yetim Eğitim Bursu" projesiyle 23 ülkeden bin 18 yetime bir yıllık eğitim bursu verilecek

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (iHH) İnsani Yardım Vakfı'nın kuruluşlarından Genç İHH, 4 ayda tamamladığı "Yetim Eğitim Bursu" projesiyle 23 ülkeden bin 18 yetimin bir yıllık üniversite masraflarını karşılayacak.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, dünya üzerinde 18 yaş altında yaklaşık 90 bin yetim çocuğun bakımını üstlenen vakıf, 2007 yılında geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi vesilesiyle yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçları karşılıyor.

18 yaşından büyük yetimlerin eğitim olanaklarına sahip olabilmeleri ve gerekli desteğe ulaşabilmeleri için kampanya başlatan Genç İHH, "Yetim Eğitim Bursu" projesini kısa sürede tamamladı.

23 ülkeden bin 18 yetimin üniversite eğitimlerine destek sağlayan projenin maliyeti Genç İHH gönüllülerinin çalışmalarıyla 4 ayda toplandı. Projeyle birlikte bin 18 yetimin gelecek sene için bir yıllık eğitim giderleri karşılanmış olacak.

Vakfın Yetim Sponsorluk Sistemi'ne dahil olan yetimler, bundan sonra üniversite hayatlarında da "Yetim Eğitim Bursu" projesiyle desteklenecek.

- Yetimlere 1,5 milyon lira eğitim desteği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı, 4 ayda gerekli olan yardımın toplanması için projeye destek veren bağışcı ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Çok kısa bir sürede mutlu sona ulaştıklarını belirten Yazıcı, "2018 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında, üniversite çağına gelmiş 23 ülkeden bin yetim kardeşimizin eğitimlerine destek olmak için başlattığımız, maliyeti 1,5 milyon lira olan Yetim Eğitim Bursu projesini gönüllülerimizin destekleriyle tamamladık. İnşallah yetimlerimiz, üniversite eğitimlerine devam edecek ve iyiliğin geleceği olma yolunda ilerleyecekler." ifadelerini kullandı.

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