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İHH'dan Bosnalı şehit ve gazi ailelerine ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:33 | Son Güncelleme

İHH tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 600 şehit ve gazi ailesine erzak paketleri dağıtıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 600 şehit ve gazi ailesine erzak yardımında bulundu.

Ramazan ayı dolayısıyla dağıtılan yardımlar, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

300 erzak paketi Saraybosna'nın Stari Grad Belediyesinde şehit ailelerine dağıtılırken, 300 paket de Saraybosna Kantonu Gazi İşleri Bakanlığı koordinasyonunda gazi ailelerine ulaştırıldı.

İHH Dış İlişkiler Koordinatörü Mehmet Akbaş, vakıf olarak Bosna Hersek'te 1992 yılından beri faaliyetleri bulunduklarını, her zaman Bosna Hersek halkı ile dayanışma içinde olduklarını ve yardımları ulaştırdıklarını ifade etti.

Akbaş, Türkiye'den hayırseverlerin bağışladığı yardımları, bu ramazanda da Bosnalı ihtiyaç sahipleri ile paylaşacaklarını aktardı.

İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Feyza Tanok Sehbajraktarevic de bu yıl Saraybosna'nın yanı sıra Bosna Hersek'in Mostar, Zenica, Bosanska Dubica, Gacko, Livno ve Travnik gibi şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine bin 370 erzak paketi dağıtacaklarını ifade etti.

Saraybosna Kantonu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bahrija Kitusa ise aylık geliri 45 avro olan şehit aileleri bulunduğuna işaret ederek, yapılan bu erzak yardımlarının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
İHH İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi Ramazan Saraybosna Şehit Aileleri

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