İHH'dan Filistinli yaralılara nakdî yardım

GAZZE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerleri tarafından yaralanan 204 Filistinliye nakdî yardımda bulundu.
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze ofisi medya sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sınırdaki barışçıl gösterilere müdahalesi sonucu yaralanan 204 Filistinliye 35 bin dolar para yardımı yapıldığını söyledi.
Şurefa, gelecek günlerde aynı gruba 35 bin dolar daha yardımda bulunulacağını aktardı.
Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü'nden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.
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