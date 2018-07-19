HABER

İHH'dan Gazze'deki hastaneye güneş enerjisi projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 22:38 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'ndeki elektrik sıkıntısı sebebiyle Cenin Hastanesinde güneş enerjisi projesini başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'ndeki elektrik sıkıntısı sebebiyle Cenin Hastanesinde güneş enerjisi projesini başlattı.

Vakfın Gazze'deki Medya ve Halkla İlişkiler sorumlusu Muhammed Şurfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın, Cenin Hastanesindeki ameliyathanelerin ve tıbbi cihazların çalışması için hastanenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alternatif bir enerji projesi sunduğunu belirtti.

Şurfa, 70 bin dolarlık projeye, Gazze'de yaşanan zor şartlar ile elektrik kesintilerinin sağlık sektöründe neden olduğu tehlike sebebiyle başvurduklarını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Nisan 2017'de Hamas'a Gazze yönetimini uzlaşı hükümetine teslim etmeye zorlamak için "elektrik, sağlık hizmetleri ve maaş ödemeleri" gibi konularda birtakım yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

Gazze'de 2009'dan beri bürosu bulunan İHH, bölgede bulunan muhtaçlara ve yetimlere de yardım faaliyetleri yapıyor.

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
Adapazarı'nda evler sular altında kaldıAdapazarı'nda evler sular altında kaldı
Karabük'te uyuşturucu operasyonuKarabük'te uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi Güneş enerjisi projesi İHH

En Çok Okunan Haberler

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.